Đà Nẵng: Phá chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu 8 bé gái

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh, phá thành công chuyên án "Mua bán người dưới 16 tuổi" liên tỉnh, qua đó bắt giữ 3 đối tượng, giải cứu thành công 8 bé gái.

Ba đối tượng bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự gồm: Đặng Quốc Vũ (sinh năm 1996, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng), Huỳnh Thị Phong (sinh năm 1995, trú xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (sinh năm 1987, trú xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện hoạt động quản lý, chuyển giao nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke có dấu hiệu "sang tay" để cấn trừ nợ, tiềm ẩn nguy cơ mua bán người.

Cơ quan Công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan rà soát, lập danh sách quản lý, từ đó xác định Đặng Quốc Vũ là đối tượng cầm đầu đường dây chăn dắt, điều hành nhân viên tại Đà Nẵng.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng đã giải cứu 8 bé gái dưới 16 tuổi; trong đó xác định 3 cháu là nạn nhân của hành vi mua bán người, 5 cháu bị dụ dỗ, lôi kéo phục vụ karaoke.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong tháng 6/2026, Vũ chi tiền, tiếp nhận 2 bé gái từ một đối tượng ở Quảng Ngãi rồi đưa về Đà Nẵng làm việc. Đến ngày 10/9, Vũ tiếp nhận thêm 1 bé gái dưới 16 tuổi tại khu vực xã Núi Thành, sau đó tiếp tục chuyển giao cho đối tượng khác quản lý.

Tiến hành kiểm tra nơi ở do Vũ thuê cho nhân viên, lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu thêm nhiều nạn nhân nhỏ tuổi. Kiểm tra nhanh ma túy đối với các đối tượng bị bắt giữ, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Phu dương tính, hai đối tượng Vũ và Phong âm tính.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo, thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các gia đình và nhà trường.