Thu hồi 261.000 USD và hơn 118 tỷ đồng trong vụ Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ

Chiều 1/10, Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03, Bộ Công an) xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh trong vụ Công ty Y tế Việt Mỹ

Về diễn biến điều tra vụ án, đại diện Cục C03 cho biết, ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố, tạm giam 3 bị can gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ; Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng," quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngày 3/8, Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.” Ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Nhận hối lộ,” khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ.”

Các ngày 3/9 và 10/9, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Huy Ngọc (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về cùng tội danh. Đến nay, vụ án đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành các doanh nghiệp tại Việt Nam và các pháp nhân ở Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam; đồng thời trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế đã có hành vi khai báo gian dối để nhập khẩu các thiết bị không đúng nội dung giấy phép. Cơ quan điều tra đến nay xác định thiệt hại của Nhà nước tạm tính là hơn 105 tỷ đồng; đã thu hồi 261.000 USD và 118,05 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ quy mô, vai trò, hành vi của các bị can và các tổ chức, cá nhân có liên quan; xác định đầy đủ hậu quả, thiệt hại, số tiền thu lợi bất chính; đồng thời tiếp tục áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước và mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Cũng tại buổi họp báo Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Theo lãnh đạo C01, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 bị can về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, Nhận hối lộ và Tham ô tài sản." C01 đang tập trung làm rõ toàn bộ vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo C01, dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai. EVNNPT và nhà thầu đều có sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu thanh, quyết toán.

Các nhà thầu khi thực hiện nhiều hạng mục cũng có vi phạm. Các công ty bị xác định có liên quan gồm: EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, Tập đoàn PC1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty Cổ phần khoáng sản Tấn Phát, Công ty Cổ phần Sông Đà 11, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 4, các Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4.

Khi điều tra, C01 đã tạm giữ 45,8 tỷ đồng, 1 triệu USD và tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng./.

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