Khởi tố Giám đốc Công ty Dwatch vì kinh doanh hàng hiệu giả

Ngày 2/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trung Du, sinh năm 1997, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dwatch, về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, từ nguồn tin do Phòng An ninh mạng chuyển giao, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh và phát hiện hoạt động kinh doanh đồng hồ, bông tai, lắc tay, dây chuyền, nhẫn có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nước ngoài.

Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khai thác dữ liệu điện tử và phân tích dòng tiền để làm rõ phương thức hoạt động.

Cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa là đồng hồ, trang sức của các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Richard Mille,...(Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng chức năng đã kiểm tra hoạt động kinh doanh tại Công ty Dwatch, địa chỉ số 200-200A Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa là đồng hồ, trang sức của các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton, Omega, Hublot. Toàn bộ hàng hóa chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá theo giá niêm yết hơn 2,5 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Trung Du khai thành lập công ty từ tháng 1/2025. Dù biết rõ các nhãn hiệu trên đã được bảo hộ tại Việt Nam, bị can vẫn công khai đăng tải thông tin sản phẩm trên các trang web, Facebook, Zalo để bán cho khách hàng nhằm kiếm lời. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa là đồng hồ, trang sức của các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Richard Mille,... (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)