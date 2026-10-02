Quảng Trị: Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, tại thôn A Bung, xã La Lay, các lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo (sinh năm 1987), trú tại thôn A Bung, xã La Lay đang điều khiển phương tiện chở theo 2 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Nghèo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 7 người quốc tịch Lào khác không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Mở rộng điều tra vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện, tạm giữ thêm Hồ Thị Khanh (sinh năm 1996), trú tại xã A Lưới 5, thành phố Huế và Hồ Thị A Út (sinh năm 1989), trú tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị để làm rõ vai trò liên quan.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa, dẫn những người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm kiếm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép đối với các đối tượng có hành vi tổ chức, đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, Đồn bàn giao 3 đối tượng Hồ Thị Khanh, Hồ Văn Nghèo và Hồ Thị A Út cho cơ quan An ninh điều tra và 9 đối tượng người Lào nhập cảnh trái phép cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các công dân Lào về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh”, áp dụng hình thức trục xuất và trao trả về nước theo quy định pháp luật…/.

Điện Biên: Bắt giữ đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Thạch Tuấn Vĩ (sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc) khai nhận để trốn tránh sự quản thúc của lực lượng chức năng phía Trung Quốc, đối tượng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.