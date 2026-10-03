Quảng Trị: Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép

Ngày 3/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 ngày 26/9/2026, tại Km 589+400, tuyến cao tốc thuộc địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông dừng, kiểm tra xe ôtô 7 chỗ, biển kiểm soát 43H-145.39.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Phúc (sinh năm 1993) và Trương Quang Hào (sinh năm 1991) cùng trú tại thành phố Đà Nẵng có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép gồm: Su Binghui (sinh năm 1988), Zheng Desheng (sinh năm 1995), Zhang Yue (sinh năm 1997) và Chen Mengjun (sinh năm 1998).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Lê Thị Phương Tâm (sinh năm 1982, trú tại xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ Thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Đà Nẵng để giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Roòn lập hồ sơ, phối hợp với các lực lượng chức năng, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 và Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành các hoạt động điều tra, tố tụng.

Các lực lượng đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép”; đồng thời chuyển hồ sơ, đối tượng, tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bốn công dân Trung Quốc cùng hồ sơ vụ việc được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình đấu tranh chuyên án được triển khai an toàn, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn hoạt động tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Quảng Trị: Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa, dẫn những người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm kiếm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh.