Trốn thuế hơn 2 tỷ đồng, một giám đốc ở thành phố Cần Thơ bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Võ Tấn Đạt (sinh năm 1967, trú tại xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ) về hành vi trốn thuế.

Theo điều tra, năm 2021, với vai trò là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng dân dụng và cơ khí Thành Đạt, trong quá trình điều hành hoạt động công ty, Đạt trực tiếp liên hệ mua hóa đơn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Vương Bình và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác sản xuất và kinh doanh sắt thép Việt Nhật để hạch toán chi phí.

Trong khi các hóa đơn này không phản ánh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế, qua đó, làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, tổng số tiền trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước được xác định là trên 2 tỷ đồng.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai, quyết toán và nộp thuế đầy đủ, trung thực, chính xác, đúng thời hạn; không che giấu doanh thu, kê khai không đúng thực tế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm trốn thuế, gian lận thuế.

Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, người nộp thuế cần liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn và kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật./.

Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự.