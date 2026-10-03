Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, lực lượng chức năng Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS cùng thuyền trưởng, thuyền viên và hàng hóa về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 2/10, tại khu vực biển thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ công tác Biên đội IV/26, Hải đoàn Biên phòng 18 phát hiện phương tiện ĐT 93686 TS có dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 5 người. Ông Võ Thanh Phong (sinh năm 1981, trú tại Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) là thuyền trưởng. Qua kiểm tra, ông Phong chưa xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện theo quy định.

Về hàng hóa trên phương tiện ĐT 93686 TS, ông Phong khai nhận đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, ông Phong không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp và chất lượng hàng hóa của số dầu DO nói trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tiến hành dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS cùng người và hàng hóa về cảng Hải đoàn để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ tàu chở 10.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc Vào lúc 2 giờ 30 sáng 19/5, Tổ công tác của Biên đội II/26 của Hải đoàn Biên phòng 18 phát hiện phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ chở khoảng 10.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.