Phát triển mô hình quán càphê do người khiếm thị trực tiếp pha chế

Cafe More Hà Nội - quán càphê thứ ba tại Việt Nam do chính những người khiếm thị trực tiếp đứng quầy pha chế đã được Trung ương Hội Người mù Việt Nam khai trương chiều 2/10 tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án đào tạo nghề pha chế, góp phần tạo cơ hội việc làm, khẳng định ý chí vươn lên làm chủ cuộc sống của người khiếm thị.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh cho biết: Dự án đào tạo nghề pha chế đồ uống và tạo việc làm cho người khiếm thị Việt Nam được triển khai với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua tổ chức Siloam International.

Dự án tập trung đào tạo nghề, từng bước xây dựng, vận hành các mô hình quán càphê do người khiếm thị trực tiếp làm việc. Việc chủ động đầu tư, vận hành mô hình trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế là một nỗ lực của Hội, đồng thời bày tỏ kỳ vọng quán càphê sẽ hoạt động ổn định, phát triển bền vững với sự tham gia của đội ngũ nhân viên và sự ủng hộ của cộng đồng.

Bà Lee Yookyung, Phó Giám đốc Văn phòng KOICA Việt Nam, nhấn mạnh việc khai trương quán càphê thứ ba đánh dấu bước tiến trong mở rộng cơ hội việc làm, tăng cường hòa nhập xã hội cho người khiếm thị.

Sáng kiến không chỉ hướng đến đào tạo nghề, tạo việc làm mà còn góp phần xây dựng môi trường để người khiếm thị phát huy kỹ năng, làm việc cùng các thành viên khác trong cộng đồng, tham gia tích cực hơn vào đời sống xã hội. Những tương tác hằng ngày giữa nhân viên pha chế và khách hàng cũng góp phần tăng cường sự thấu hiểu, hòa nhập cộng đồng.

Trong những năm qua, Hội Người mù Việt Nam luôn chú trọng việc hỗ trợ hội viên tiếp cận cơ hội nghề nghiệp. Một trong những hoạt động đó là dự án "Đào tạo nghề pha chế đồ uống và tạo việc làm cho người khiếm thị," đặt mục tiêu đào tạo 36 người khiếm thị trong giai đoạn 2024-2026, thông qua 6 khóa học chuyên biệt về kỹ năng pha chế.

Sau khi hoàn thành, các học viên sẽ có cơ hội phát huy kiến thức, tay nghề tại những quán càphê do dự án thành lập, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, bền vững. Không chỉ được học một nghề mới, học viên còn được đào tạo các kĩ năng mềm như giao tiếp, chăm sóc khách hàng, phát triển bản thân, cải thiện cuộc sống và tự lập về tài chính. Đồng thời, các quán càphê thí điểm cũng sẽ trở thành mô hình kinh doanh sáng tạo điển hình, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Đến nay, Trung tâm Đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù (Hội Người mù Việt Nam) đã hoàn thành 5 khóa đào tạo và đang triển khai khóa thứ 6. Từ kết quả đào tạo, ba quán càphê đã được hình thành. Quán đầu tiên đặt tại phường Yên Hòa, quán thứ hai tại Ocean Park, quán thứ ba tại ngõ 47 Nguyên Hồng.

Mặc dù nghề pha chế đồ uống còn khá mới mẻ đối với người khiếm thị ở Việt Nam, nhưng trong bối cảnh nhu cầu thưởng thức đồ uống ngày càng tăng, sự phù hợp giữa đặc thù công việc với sức khỏe, khả năng của người khiếm thị hứa hẹn sẽ trở thành lợi thế, mở ra cơ hội việc làm bền vững cho họ.

Thành công của Cafe More Hà Nội đã tiếp thêm động lực để Trung ương Hội Người mù Việt Nam phát triển dự án, giúp người khiếm thị nâng cao khả năng tự lập và hòa nhập xã hội./.

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