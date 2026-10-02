Doanh nghiệp thực hiện đúng mức giá dịch vụ khách tại Sân bay Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các hãng hàng không Việt Nam về việc triển khai thực hiện mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện đúng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định.

Cụ thể, VATM thực hiện việc cập nhật mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam. Vietnam Airlines là đầu mối liên hệ, chịu trách nhiệm thông báo, cập nhật thông tin với hệ thống Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và các hệ thống phân phối toàn cầu khác về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Sân bay quốc tế Long Thành.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị ACV chịu trách nhiệm triển khai quy định tới các hãng hàng không khai thác chuyến bay đi, đến Việt Nam.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ra quyết định về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, từ ngày 1/10/2026 áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Sân bay quốc tế Long Thành (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Mức giá dịch vụ phục vụ hành khách nêu trên được áp dụng đối với vé xuất bán kể từ 0h00’ ngày 1/10/2026 (tính theo giờ địa phương nơi xuất vé).

Đối với hành khách đã xuất vé đi trên chuyến bay có điểm xuất phát tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng sau đó được chuyển đổi điểm xuất phát sang Sân bay quốc tế Long Thành nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không thì áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé, không thu bổ sung hoặc hoàn trả phần chênh lệch giá dịch vụ phục vụ hành khách phát sinh do việc chuyển đổi điểm xuất phát của chuyến bay.

Theo kế hoạch, cuối tháng 9 này sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm, tháng 12 khai thác thương mại./.

Công bố mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Sân bay quốc tế Long Thành Để chuẩn bị cho việc khai thác chuyến bay thương mại vào cuối tháng 12/2026, Bộ Xây dựng vừa ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.