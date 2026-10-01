Hà Nội điều chỉnh giao thông trên đường 35, đường Kim Anh, cầu Thanh Trì

Ngày 1/10, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đường 35 (đoạn từ giao Quốc lộ 2 đến cầu Thống Nhất) và Đường Kim Anh (đoạn từ giao Quốc lộ 2 đến nút giao Đường 35), xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.

Cụ thể phương án tổ chức giao thông như sau đường 35 đoạn (từ giao Quốc lộ 2 đến cầu Thống Nhất) hạn chế tốc độ tối đa cho phép các phương tiện 50 km/h. Đường Kim Anh (đoạn từ nút giao Quốc lộ 2 đến nút giao đường 35) cấm xe ôtô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 10 tấn trở lên lưu thông qua theo cả hai chiều.

Đồng thời, phân luồng, tổ chức các phương tiện xe ôtô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 10 tấn trở lên (tránh qua đường Kim Anh) theo lộ trình từ Quốc lộ 2 (lối rẽ trước Ủy ban Nhân dân xã Nội Bài)-đường 35-đi cầu Thống Nhất và ngược lại.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Nội Bài điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nêu trên.

Cùng với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông theo dõi tình hình tổ chức giao thông trên tuyến và khu vực lân cận, kịp thời phát hiện các bất cập để nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp điều tiết, hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn, tránh gây ùn tắc giao thông khu vực.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã Nội Bài bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông; phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến người tham gia giao thông, đến các doanh nghiệp, các tổ chức có xe tải trong xã được biết nội dung thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nhằm phục vụ thi công dự án sửa chữa kết cấu nhịp, gối, trụ đảm bảo an toàn khai thác cầu Thanh Trì, Sở cũng thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông cầu Thanh Trì, để đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông.

Cụ thể, điều chỉnh tốc độ lưu thông tối đa cho phép giảm dần xuống 40km/h khi qua khu vực thi công. Về việc thay thế dải phân cách giữa làn ôtô và làn xe máy thực hiện rào chắn 3,5m/4m làn ôtô giáp dải phân cách và 1m/3,7m làn xe máy mỗi chiều tại vị trí thi công. Các phương tiện di chuyển trên phần mặt đường còn lại.

Đối với việc thi công sửa chữa dải phân cách giữa thực hiện rào chắn 3,5m/3,5m làn ôtô giáp dải phân cách giữa cùng chiều thi công và rào chắn 1m/3,5m làn ôtô ngược chiều. Các phương tiện di chuyển trên phần mặt đường còn lại.

Khi đơn vị thi công sửa chữa khe co giãn chia làm 3 phân đoạn theo mặt cắt ngang đường như sau: Sửa chữa khe co giãn phân đoạn thuộc phạm vi làn ôtô tiếp giáp dải phân cách giữa hai đơn nguyên sẽ rào chắn phạm vi thi công rộng 6,8m/11,3m, các phương tiện trong làn ôtô di chuyển trên phần mặt đường còn lại, làn xe máy di chuyển bình thường.

Cùng với đó, sửa chữa khe co giãn thuộc phạm vi làn ôtô tiếp giáp dải phân cách giữa làn ôtô và làn xe máy rào chắn phạm vi thi công rộng 5,3m/11,3m, các phương tiện trong làn ôtô di chuyển trên phần mặt đường còn lại, làn xe máy di chuyển bình thường.

Sửa chữa khe co giãn phân đoạn thuộc phạm vi làn ôtô tiếp giáp dải phân cách giữa làn ôtô và làn xe máy và làn xe máy rào chắn phạm vi thi công rộng 4,1m (bao gồm 3,7m toàn bộ làn xe máy + 0,4m làn ôtô); Bố trí 2m của làn ôtô tiếp giáp để cho các phương tiện xe máy lưu thông, ôtô di chuyển trên phần mặt đường còn lại.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn, hoàn thiện xong mới được thi công sang phân đoạn tiếp theo. Thời gian thi công từ 21h đến 5h (thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt đường trước 5 giờ) và thi công đến ngày 25/12/2026./.

Hà Nội điều chỉnh giao thông cầu Thanh Trì để thi công sửa chữa Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn, hoàn thiện xong mới được thi công sang phân đoạn tiếp theo; thời gian thi công từ 21h đến 5h và thi công đến ngày 25/12/2026.