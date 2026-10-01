Hàng không Việt Nam duy trì đà tăng trưởng hai con số trong 9 tháng qua

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng của năm 2026, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt gần 102 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 39 triệu lượt (tăng 14%), khách nội địa đạt hơn 62 triệu lượt (tăng 11%).

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 9 tháng đạt 1,4 triệu tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng trong tháng 9, lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 12,5 triệu lượt, tăng 37% so với tháng 9/2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt, khách nội địa đạt 8 triệu lượt.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, 9 tháng qua, các hãng vận chuyển hơn 46 triệu khách, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 15 triệu lượt (tăng 3%), khách nội địa đạt hơn 31 triệu lượt (tăng 11%).

Trong tháng 9, các hãng bay Việt Nam vận chuyển 5,7 triệu khách, tăng 34,7% so với tháng 9/2025. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 2 triệu khách, khách nội địa đạt 4 triệu khách.

Đến ngày 22/9, cả nước có 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam thuộc 13 doanh nghiệp, gồm các hãng hàng không thương mại, hàng không chung, hàng không chuyên dụng và đào tạo.

Cụ thể, Vietjet dẫn đầu với 107 chiếc, gồm 16 Airbus A320, 83 Airbus A321 và 8 Airbus A330. Trong tháng 9, hãng tiếp nhận thêm Airbus A330 thân rộng, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế và nhu cầu vận chuyển dịp cuối năm. Ngoài ra, Vietjet hiện có hơn 400 máy bay đặt hàng từ Airbus và Boeing với kế hoạch tiếp nhận đến năm 2030.

Vietnam Airlines đứng thứ hai với 94 máy bay, gồm 4 Airbus A320, 59 Airbus A321, 14 Airbus A350 và 17 Boeing 787. Đầu tháng 9, Vietnam Airlines và Airbus ký biên bản ghi nhớ về 5 máy bay thân rộng Airbus A350-900. Số máy bay này dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2033-2034.

Như vậy, Vietjet và Vietnam Airlines đang sở hữu 201 trong tổng số 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, chiếm gần 78%.

Sun PhuQuoc Airways với 21 máy bay, gồm 4 Airbus A320, 16 Airbus A321 và một Airbus A330. Hãng đặt kế hoạch nâng đội bay lên 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 chiếc vào cuối năm 2027, 100 chiếc vào cuối năm 2030 và 200 chiếc vào cuối năm 2035.

Vietravel Airlines ngày 21/9 tiếp nhận thêm một Airbus A321, nâng đội bay lên 5 chiếc, gồm một Airbus A320 và 4 Airbus A321. Pacific Airlines có 3 Airbus A321. VASCO và Hàng không Hành Tinh Xanh cùng có 6 máy bay.

Sun Air và Đào tạo Bay Việt mỗi đơn vị có 2 máy bay. Hàng không Tre Việt và Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt mỗi đơn vị có một máy bay.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, 258 chiếc là số lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay./.

Lượng khách quốc tế tăng cao, thị trường hàng không Việt kỳ vọng bứt phá Trong 7 tháng của năm nay, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển gần 35 triệu khách và tiếp tục tăng tải trên các đường bay, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.