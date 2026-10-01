TP Hồ Chí Minh: Tổ chức lại không gian đưa đón học sinh, giảm ùn tắc ở cổng trường

Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực trường học, trong đó tập trung giải quyết tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe, hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vào giờ cao điểm.

Đây là thông tin được Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo cung cấp thông tin kinh tế-xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 1/10,

Theo Trung tá Lê Hoàng Phong, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường vẫn diễn ra khá phổ biến, chủ yếu tập trung vào các khung giờ cao điểm từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 17 giờ 30 phút hằng ngày.

Việc này khiến học sinh phải đi bộ dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời ảnh hưởng đến vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự công cộng và mỹ quan đô thị.

Qua rà soát, Công an Thành phố đã xác định 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng và đang thực hiện chuyển hóa. Hiện còn khoảng 62 trường học, chủ yếu tại khu vực trung tâm Thành phố, có tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Lý giải nguyên nhân tình trạng tái diễn dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, Trung tá Lê Hoàng Phong cho rằng trước hết xuất phát từ nhu cầu đón, trả học sinh tập trung trong khoảng thời gian ngắn. Hàng trăm phụ huynh cùng đến trước cổng trường, trong khi mặt bằng khu vực này thường hẹp, thiếu không gian chờ và bãi đỗ xe.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Vẫn xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định, bán hàng rong trước cổng trường và đối phó với lực lượng chức năng. Khi không có lực lượng kiểm tra, một số trường hợp lại quay trở lại buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Theo Công an Thành phố, thói quen mua bán nhanh chóng ngay trên lề đường, phụ huynh dừng xe chờ đón con cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ùn tắc kéo dài. Ngoài ra, một số trường học chưa có căng tin đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn sáng, sinh hoạt của học sinh, khiến phụ huynh và học sinh vẫn phụ thuộc vào hàng rong bên ngoài.

Chín tháng năm 2026, Công an Thành phố đã phát hiện, xử phạt hành chính 215.575 trường hợp vi phạm, trong đó Cảnh sát trật tự xử lý 177.875 trường hợp, Cảnh sát giao thông xử lý 37.700 trường hợp, tăng 208.908 trường hợp so với năm 2025.

Đáng chú ý, có 16.019 trường hợp để xe trái phép trên vỉa hè; 8.572 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; 13.109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, trong đó khoảng 1.549 trường hợp xảy ra tại khu vực trước cổng trường học.

Để khắc phục tình trạng trên, Công an Thành phố đã kiến nghị Ban Giám hiệu các trường phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ, để xe cho phụ huynh đưa đón học sinh; đồng thời bố trí căng tin trong khuôn viên trường để hạn chế việc học sinh mua đồ ăn, thức uống bên ngoài cổng trường.

Các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế tổ chức khu vực đưa, đón học sinh vào giờ cao điểm, xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông, dừng, đỗ trước cổng trường; nghiên cứu quy hoạch vị trí dừng, đỗ phù hợp, tổ chức xếp xe ngay ngắn, không để xảy ra tình trạng chen lấn.

Lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được bố trí cùng lực lượng bảo vệ trường học tại các khung giờ cao điểm để bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ phân luồng tại các tuyến đường có mật độ phương tiện cao vào giờ học sinh đến trường và tan học.

Công an Thành phố cho biết sẽ phối hợp chính quyền địa phương rà soát các hộ kinh doanh, buôn bán xung quanh trường học để sắp xếp địa điểm kinh doanh phù hợp hoặc hỗ trợ vốn chuyển đổi ngành nghề, góp phần ổn định cuộc sống.

Thành phố cũng tiếp tục nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông,” đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh và người buôn bán chấp hành quy định về trật tự lòng, lề đường, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

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