Bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn vào đào tạo lái xe

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi sở xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe về việc triển khai các văn bản của Bộ Xây dựng liên quan đến bảo đảm an toàn trong công tác đào tạo thực hành lái xe.

Theo đó, các cơ sở đào tạo được yêu cầu nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và ban hành giáo trình đào tạo lái xe, chương trình đào tạo chi tiết để bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên học lái xe trên đường bộ và đường cao tốc.

Các tình huống được Cục Đường bộ Việt Nam nêu cụ thể gồm: khi xe chuyển làn vào đường cao tốc; khi xe chuyển làn ra khỏi đường cao tốc; khi xe phía trước đột ngột giảm tốc độ; hoặc khi có xe chuyển làn vào khoảng trống giữa xe tập lái và xe phía trước.

Cùng với việc cập nhật giáo trình, các cơ sở đào tạo phải kiểm tra, rà soát quy trình quản lý và quy trình dạy thực hành lái xe; rà soát việc phân công, bố trí giáo viên dạy thực hành để bảo đảm các điều kiện an toàn, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra đối với xe tập lái.

Các sở xây dựng địa phương kiểm tra, rà soát quá trình đào tạo lái xe thực tế và trên Hệ thống thông tin quản lý giám sát đào tạo lái xe để kịp thời chấn chỉnh; các cơ sở đào tạo phải thực hiện đào tạo đúng nội dung chương trình, bảo đảm các điều kiện an toàn, đồng thời thực hiện báo cáo và truyền dữ liệu quản lý, giám sát đào tạo lái xe theo quy định.

Sở xây dựng cũng được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở đào tạo biên soạn, thẩm định giáo trình và chương trình đào tạo chi tiết, bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên thực hành trên đường bộ, đường cao tốc; đồng thời tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Cục Cảnh sát giao thông về việc xác định các đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc và công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về khoảng cách an toàn xe tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan quản lý đường cao tốc rà soát, bổ sung biển báo quy định khoảng cách (0m, 50m, 100m) và vạch kẻ đường để xác định khoảng cách các xe tham gia giao thông trên đường tại các vị trí có áp dụng xử phạt theo quy định; phối hợp triển khai công tác tuyên truyền quy định khoảng cách an toàn xe tham gia giao thông trên đường./.

Cung cấp các vị trí đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách xe Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát giao thông cung cấp các vị trí trên đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.