Thành phố Hồ Chí Minh: Xe buýt đạt hơn 30 triệu lượt khách sau ba tháng miễn phí

Ngày 2/10, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 tháng triển khai chính sách hỗ trợ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển 30,6 triệu lượt hành khách.

Từ ngày 1/10, mạng lưới xe buýt miễn phí của Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn 2, với yêu cầu tăng cường thực hiện xác thực lượt đi của hành khách. Trong ngày, 134 tuyến xe buýt đã thực hiện 17.209 chuyến, vận chuyển 448.250 lượt hành khách, bình quân khoảng 26 hành khách/chuyến.

Trước đó, ngày 25/9 ghi nhận sản lượng 475.696 lượt hành khách, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai ngày 1/7.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả này cho thấy nhu cầu sử dụng xe buýt của người dân tiếp tục tăng, đồng thời phản ánh sự quan tâm, hưởng ứng của hành khách đối với chính sách hỗ trợ sử dụng vận tải hành khách công cộng.

Để bảo đảm chất lượng phục vụ và việc triển khai chính sách thuận lợi, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra tại các đầu bến, điểm đầu cuối tuyến, điểm dừng, nhà chờ và trực tiếp trên các chuyến xe buýt.

Trong ngày 1/10, 39 lượt nhân viên được bố trí tại Bến xe buýt Sài Gòn để hướng dẫn hành khách thực hiện xác thực khi sử dụng xe buýt trong ngày đầu triển khai giai đoạn 2.

Trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hành khách thực hiện xác thực thuận tiện, nhanh chóng; đồng thời theo dõi sát tình hình khai thác để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, việc đạt 30 triệu lượt hành khách sau 3 tháng là một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ, tạo thêm động lực để hệ thống xe buýt tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Từ ngày 1/7, thành phố thực hiện hỗ trợ 100% giá vé đối với hành khách sử dụng dịch vụ trên 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn, gồm 109 tuyến được ngân sách hỗ trợ kinh phí (trợ giá) và 25 tuyến không trợ giá.

Giai đoạn 1 (từ ngày 1/7 đến hết 30/9), hành khách được miễn phí hoàn toàn khi sử dụng xe buýt, chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh. Giai đoạn 2 (từ ngày 1/10 đến hết 31/12), việc hỗ trợ 100% giá vé được thực hiện gắn với ghi nhận, xác thực hoặc định danh hành khách thông qua các phương thức như căn cước, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo.../.

Tăng chuyến xe buýt phục vụ sinh viên tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường xe buýt phục vụ tại Khu A, Khu B - Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/9.