Ngày đầu thông xe, lượng phương tiện trên cao tốc Bến Lức-Long Thành tăng 30%

Ngày 2/10, Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, khi đoạn tuyến cuối cùng trên cao tốc Bến Lức-Long Thành thông xe, từ 0 giờ 1/10 đến 0 giờ 2/10, cao tốc Bến Lức-Long Thành ghi nhận gần 25.000 lượt phương tiện lưu thông trên toàn tuyến; doanh thu trong 24 giờ đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

So với thời điểm trước khi cao tốc Bến Lức-Long Thành thông xe toàn tuyến, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc tăng khoảng 30%, doanh thu tăng 140% sau khi toàn tuyến đưa vào khai thác. Dự báo tới đây, lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức-Long Thành tiếp tục tăng.

Theo Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam, đây là thời điểm cao tốc Bến Lức-Long Thành mới đưa vào khai thác toàn tuyến, người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ hệ thống biển báo, chú ý tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, qua đó dần làm quen với việc lưu thông trên tuyến.

Đặc biệt, tại khu vực cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh, tài xế cần tuân thủ nghiêm tốc độ được quy định trên biển báo, giữ khoảng cách phù hợp và tập trung quan sát trong suốt quá trình lưu thông qua cầu. Đây là những vị trí có kết cấu công trình đặc thù, thường xuyên có gió lớn, việc duy trì tốc độ ổn định, đi đúng làn, chấp hành hướng dẫn tổ chức giao thông có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Ngoài ra, do khoảng cách giữa các nút giao trên cao tốc Bến Lức-Long Thành khá xa, người điều khiển phương tiện cần sớm xác định điểm cần ra khỏi cao tốc, chủ động quan sát biển báo từ xa.

Đến nay, cao tốc Bến Lức- Long Thành vẫn còn nút giao đường Rừng Sác tại Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) và nút giao với đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc xã Phước An, thành phố Đồng Nai) đang thi công. Đặc biệt, nút giao Tân Hiệp thuộc dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu-là nút giao kết nối với cao tốc Bến Lức-Long Thành qua nút giao Quốc lộ 51 dù đã hoàn thiện nhưng chưa được đưa vào khai thác.

Hiện phương tiện chưa thể lưu thông trực tiếp từ cao tốc Bến Lức-Long Thành đến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu qua nút giao Tân Hiệp.

Cao tốc Bến Lức-Long Thành dài gần 58km (đi qua Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai); tuyến đường có quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp; điểm đầu tại nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương, điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 51 (Đồng Nai).

Phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến từ cầu Bình Khánh-Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao Phước An, thành phố Đồng Nai rạng sáng 1/10/2026. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cao tốc Bến Lức-Long Thành kết nối liên thông cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (thông qua nút giao Tân Hiệp) và đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giảm áp lực giao thông trong khu vực, tạo sự kết nối trong hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, các trung tâm logistics, đặc biệt rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến sân bay Long Thành.

Theo phương án tổ chức giao thông, hầu hết tuyến chính cao tốc Bến Lức- Long Thành có tốc độ khai thác tối đa 90 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Tại đường nhánh, tốc độ tối đa 50 km/giờ; một số vị trí nút giao, đường kết nối có tốc độ tối đa 40 km/giờ.

Các loại xe ôtô và phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định được lưu thông trên tuyến. Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, xe chở người hoặc chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu của đường cao tốc không được lưu thông, trừ phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì, cứu hộ, cứu nạn theo quy định./.

Cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức-Long Thành, bắc qua sông Đồng Nai, nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Thông xe đoạn tuyến cuối cùng cao tốc Bến Lức-Long Thành Từ 0h ngày 1/10 đoạn tuyến cuối cùng trên cao tốc Bến Lức-Long Thành với chiều dài 28km (từ cầu Bình Khánh-Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao Phước An-thành phố Đồng Nai) chính thức thông xe.