Đề nghị 34 tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai nghị quyết về đất đai

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng vừa ký Công văn số 11201/BNNMT-QLĐĐ gửi hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 34 tỉnh, thành phố, đề nghị khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/26, mục tiêu cụ thể cần phải triển khai là xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, đa mục tiêu; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quy hoạch, thuế, công chứng, ngân hàng, bất động sản,... bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.”

Đặc biệt, nghị quyết đặt mục tiêu đến hết năm 2026, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu.

Đến năm 2030, hệ thống pháp luật về đất đai được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc phục triệt để tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất bỏ hoang, ô nhiễm, suy thoái và những hạn chế, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại; bảo đảm đất đai được quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, phân bổ công bằng, hợp lý, gia tăng giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 229/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 3275/QĐBNNMT ngày 17/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; đồng thời gắn với nhiệm vụ nghiên cứu, góp ý các dự thảo luật do các bộ chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến, đảm bảo kịp thời.

Với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng, lãnh đạo bộ đề nghị các địa phương cần tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến trong quá trình lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số 21-NQ/TW trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương cần kịp thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

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