Vinh danh các giáo viên xuất sắc khu vực miền núi, dân tộc thiểu số

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa cho biết chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 đã lựa chọn 34 gương mặt giáo viên tiêu biểu, xuất sắc để vinh danh tại Hà Nội trong số 190 hồ sơ được hội liên hiệp thanh niên các địa phương đề cử.

Đây là những thầy, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường/điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các giáo viên có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên, có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương.

Trong số 34 giáo viên được lựa chọn, có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số gồm: Chăm, Cơ Tu, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Sán Chỉ và Tày. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, thành phố Huế. Giáo viên nhiều tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình tuyên dương Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 dự kiến diễn vào tháng 11/2026 - nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tại Hà Nội.

Các giáo viên còn lại trong số 190 giáo viên được tuyên dương tại địa phương, nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và quà tặng từ ban tổ chức chương trình.

Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026 triển khai hành trình School Tour 2026 "Lớp học reo vui" đến với 12 ngôi trường thuộc 12 tỉnh, thành gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Tại mỗi trường, ban tổ chức sẽ trực tiếp đến thăm, gặp gỡ và tri ân các thầy cô, đồng thời phối hợp với nhà trường triển khai các hoạt động dành cho giáo viên và học sinh.



Danh sách giáo viên được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Hà Nội:

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác/địa chỉ

1

Đoàn Thị Phương Thảo

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang

2

Nguyễn Thị Hoa

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tiến, tỉnh Tuyên Quang

3

La Văn Du

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên

4

Hoàng Thị Thu Dần

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai

5

Nguyễn Hồng Dương

Trường Trung học phổ thông Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ

6

Trần Thị Nụ

Trường Mầm non Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu

7

Phạm Tiến Dũng

Trường Trung học cơ sở Pú Nhung, tỉnh Điện Biên

8

Nguyễn Thanh Hoa

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Hung, tỉnh Sơn La

9

Phan Thị Lệ

Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng

10

Đỗ Thị Hoài

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Sơn, thành phố Bắc Ninh

11

Lỷ Móc Làu

Trường mầm non Hải Sơn, thành phố Quảng Ninh

12

Lã Thị Lựu

Trường Mầm non Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng

13

Bùi Thị Hương

Trường trung học cơ sở Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình

14

Hà Thị Trang

Trường mầm non xã Điền Quang II, tỉnh Thanh Hoá

15

Phạm Thị Thuỳ Liên

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Mường Quạ, tỉnh Nghệ An

16

Phan Thị Hồng Quyên

Trường Mầm non Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

17

Nguyễn Thị Vân Nhi

Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, Thành phố Huế

18

Nguyễn Thị Hồng Luyến

Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng

19

Mai Thị Thúy Hường

Trường Tiểu học Đăk Glei, tỉnh Quảng Ngãi

20

Trần Thị Thái Hà

Trường Tiểu học Ayun, tỉnh Gia Lai

21

Thạch Thị Ngọc Trân

Trường Trung học cơ sở Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa

22

Bùi Thị Thúy

Trường Tiểu học Hải Ninh 2, tỉnh Lâm Đồng

23

Nguyễn Thị Ngoan

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, tỉnh Lâm Đồng

24

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Lắk

25

Đặng Phú Vinh

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, tỉnh An Giang

26

Hồ Thanh Tùng

Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, tỉnh Cà Mau

27

Lý Vũ Phương Khanh

Trường Trung học cơ sở Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

28

Lâm Nhất Luân

Trường Tiểu học Long Thới, tỉnh Vĩnh Long

29

Lành Thùy Trang

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Phát, tỉnh Lạng Sơn

30

Nguyễn Thị Nga

Trường Mầm non Yên Bài, thành phố Hà Nội

31

Nông Ích Sơn

Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Đồng Nai

32

Phan Thị Hồng Thắm

Trường Mầm non số 1 Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị

33

Phạm Thị Tự

Trường phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Đông, tỉnh Tây Ninh

34

Lưu Hoàng Phúc

Trường Tiểu học Lạc Long Quân, Thành phố Hồ Chí Minh



Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế xét chọn tuyên dương nhà giáo tiêu biểu Các nhà giáo được xét chọn tuyên dương nhà giáo tiêu biểu phải là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, xuất sắc tiêu biểu trong đổi mới quản lý, nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục.