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Vinh danh các giáo viên xuất sắc khu vực miền núi, dân tộc thiểu số

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 đã lựa chọn 34 gương mặt giáo viên tiêu biểu, xuất sắc để vinh danh tại Hà Nội trong số 190 hồ sơ được đề cử.

Phạm Mai
Các giáo viên được vinh danh trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các giáo viên được vinh danh trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa cho biết chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 đã lựa chọn 34 gương mặt giáo viên tiêu biểu, xuất sắc để vinh danh tại Hà Nội trong số 190 hồ sơ được hội liên hiệp thanh niên các địa phương đề cử.

Đây là những thầy, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường/điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các giáo viên có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên, có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương.

Trong số 34 giáo viên được lựa chọn, có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số gồm: Chăm, Cơ Tu, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Sán Chỉ và Tày. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, thành phố Huế. Giáo viên nhiều tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình tuyên dương Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 dự kiến diễn vào tháng 11/2026 - nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tại Hà Nội.

Các giáo viên còn lại trong số 190 giáo viên được tuyên dương tại địa phương, nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và quà tặng từ ban tổ chức chương trình.

Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026 triển khai hành trình School Tour 2026 "Lớp học reo vui" đến với 12 ngôi trường thuộc 12 tỉnh, thành gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Tại mỗi trường, ban tổ chức sẽ trực tiếp đến thăm, gặp gỡ và tri ân các thầy cô, đồng thời phối hợp với nhà trường triển khai các hoạt động dành cho giáo viên và học sinh.

Danh sách giáo viên được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Hà Nội:

STT
Họ và tên
Đơn vị công tác/địa chỉ
1
Đoàn Thị Phương Thảo
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang
2
Nguyễn Thị Hoa
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tiến, tỉnh Tuyên Quang
3
La Văn Du
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên
4
Hoàng Thị Thu Dần
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai
5
Nguyễn Hồng Dương
Trường Trung học phổ thông Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ
6
Trần Thị Nụ
Trường Mầm non Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu
7
Phạm Tiến Dũng
Trường Trung học cơ sở Pú Nhung, tỉnh Điện Biên
8
Nguyễn Thanh Hoa
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Hung, tỉnh Sơn La
9
Phan Thị Lệ
Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng
10
Đỗ Thị Hoài
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Sơn, thành phố Bắc Ninh
11
Lỷ Móc Làu
Trường mầm non Hải Sơn, thành phố Quảng Ninh
12
Lã Thị Lựu
Trường Mầm non Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng
13
Bùi Thị Hương
Trường trung học cơ sở Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình
14
Hà Thị Trang
Trường mầm non xã Điền Quang II, tỉnh Thanh Hoá
15
Phạm Thị Thuỳ Liên
Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Mường Quạ, tỉnh Nghệ An
16
Phan Thị Hồng Quyên
Trường Mầm non Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
17
Nguyễn Thị Vân Nhi
Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, Thành phố Huế
18
Nguyễn Thị Hồng Luyến
Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng
19
Mai Thị Thúy Hường
Trường Tiểu học Đăk Glei, tỉnh Quảng Ngãi
20
Trần Thị Thái Hà
Trường Tiểu học Ayun, tỉnh Gia Lai
21
Thạch Thị Ngọc Trân
Trường Trung học cơ sở Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa
22
Bùi Thị Thúy
Trường Tiểu học Hải Ninh 2, tỉnh Lâm Đồng
23
Nguyễn Thị Ngoan
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, tỉnh Lâm Đồng
24
Nguyễn Thị Huyền Trang
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Lắk
25
Đặng Phú Vinh
Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, tỉnh An Giang
26
Hồ Thanh Tùng
Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, tỉnh Cà Mau
27
Lý Vũ Phương Khanh
Trường Trung học cơ sở Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ
28
Lâm Nhất Luân
Trường Tiểu học Long Thới, tỉnh Vĩnh Long
29
Lành Thùy Trang
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Phát, tỉnh Lạng Sơn
30
Nguyễn Thị Nga
Trường Mầm non Yên Bài, thành phố Hà Nội
31
Nông Ích Sơn
Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Đồng Nai
32
Phan Thị Hồng Thắm
Trường Mầm non số 1 Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị
33
Phạm Thị Tự
Trường phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Đông, tỉnh Tây Ninh
34
Lưu Hoàng Phúc
Trường Tiểu học Lạc Long Quân, Thành phố Hồ Chí Minh
(Vietnam+)
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