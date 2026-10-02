Vinh danh các giáo viên xuất sắc khu vực miền núi, dân tộc thiểu số

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa cho biết chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 đã lựa chọn 34 gương mặt giáo viên tiêu biểu, xuất sắc để vinh danh tại Hà Nội trong số 190 hồ sơ được hội liên hiệp thanh niên các địa phương đề cử.
Đây là những thầy, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường/điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các giáo viên có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên, có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương.
Trong số 34 giáo viên được lựa chọn, có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số gồm: Chăm, Cơ Tu, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Sán Chỉ và Tày. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, thành phố Huế. Giáo viên nhiều tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng.
Chương trình tuyên dương Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 dự kiến diễn vào tháng 11/2026 - nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tại Hà Nội.
Các giáo viên còn lại trong số 190 giáo viên được tuyên dương tại địa phương, nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và quà tặng từ ban tổ chức chương trình.
Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026 triển khai hành trình School Tour 2026 "Lớp học reo vui" đến với 12 ngôi trường thuộc 12 tỉnh, thành gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Tại mỗi trường, ban tổ chức sẽ trực tiếp đến thăm, gặp gỡ và tri ân các thầy cô, đồng thời phối hợp với nhà trường triển khai các hoạt động dành cho giáo viên và học sinh.
Danh sách giáo viên được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Hà Nội:
|STT
|Họ và tên
|Đơn vị công tác/địa chỉ
|1
|Đoàn Thị Phương Thảo
|Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang
|2
|Nguyễn Thị Hoa
|Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tiến, tỉnh Tuyên Quang
|3
|La Văn Du
|Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên
|4
|Hoàng Thị Thu Dần
|Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai
|5
|Nguyễn Hồng Dương
|Trường Trung học phổ thông Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ
|6
|Trần Thị Nụ
|Trường Mầm non Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu
|7
|Phạm Tiến Dũng
|Trường Trung học cơ sở Pú Nhung, tỉnh Điện Biên
|8
|Nguyễn Thanh Hoa
|Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Hung, tỉnh Sơn La
|9
|Phan Thị Lệ
|Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng
|10
|Đỗ Thị Hoài
|Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Sơn, thành phố Bắc Ninh
|11
|Lỷ Móc Làu
|Trường mầm non Hải Sơn, thành phố Quảng Ninh
|12
|Lã Thị Lựu
|Trường Mầm non Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng
|13
|Bùi Thị Hương
|Trường trung học cơ sở Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình
|14
|Hà Thị Trang
|Trường mầm non xã Điền Quang II, tỉnh Thanh Hoá
|15
|Phạm Thị Thuỳ Liên
|Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Mường Quạ, tỉnh Nghệ An
|16
|Phan Thị Hồng Quyên
|Trường Mầm non Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
|17
|Nguyễn Thị Vân Nhi
|Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, Thành phố Huế
|18
|Nguyễn Thị Hồng Luyến
|Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng
|19
|Mai Thị Thúy Hường
|Trường Tiểu học Đăk Glei, tỉnh Quảng Ngãi
|20
|Trần Thị Thái Hà
|Trường Tiểu học Ayun, tỉnh Gia Lai
|21
|Thạch Thị Ngọc Trân
|Trường Trung học cơ sở Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa
|22
|Bùi Thị Thúy
|Trường Tiểu học Hải Ninh 2, tỉnh Lâm Đồng
|23
|Nguyễn Thị Ngoan
|Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, tỉnh Lâm Đồng
|24
|Nguyễn Thị Huyền Trang
|Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Lắk
|25
|Đặng Phú Vinh
|Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, tỉnh An Giang
|26
|Hồ Thanh Tùng
|Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, tỉnh Cà Mau
|27
|Lý Vũ Phương Khanh
|Trường Trung học cơ sở Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ
|28
|Lâm Nhất Luân
|Trường Tiểu học Long Thới, tỉnh Vĩnh Long
|29
|Lành Thùy Trang
|Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Phát, tỉnh Lạng Sơn
|30
|Nguyễn Thị Nga
|Trường Mầm non Yên Bài, thành phố Hà Nội
|31
|Nông Ích Sơn
|Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Đồng Nai
|32
|Phan Thị Hồng Thắm
|Trường Mầm non số 1 Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị
|33
|Phạm Thị Tự
|Trường phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Đông, tỉnh Tây Ninh
|34
|Lưu Hoàng Phúc
|Trường Tiểu học Lạc Long Quân, Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế xét chọn tuyên dương nhà giáo tiêu biểu
Các nhà giáo được xét chọn tuyên dương nhà giáo tiêu biểu phải là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, xuất sắc tiêu biểu trong đổi mới quản lý, nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục.