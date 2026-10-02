Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ XI năm 2028: Tổ chức thi đấu 15 môn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ XI năm 2028.

Theo đó, mỗi sở giáo dục và đào tạo sẽ tổ chức một đoàn tham dự, gồm các em học sinh phổ thông, trung học nghề, học viên giáo dục thường xuyên. Học sinh là vận động viên đã và đang được đào tạo tại các trung tâm, câu lạc bộ đào tạo vận động viên thuộc các bộ, ngành, địa phương (từ cấp xã/phường, tỉnh/thành phố) hoặc đã đạt huy chương tại các giải thể thao thuộc hệ thống giải thành tích cao trong nước và quốc tế không được tham dự.

Hội khỏe Phù Đổng sẽ tổ chức thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tổ chức từ tháng 4 đến tháng 6/2028, gồm 15 môn thi, gồm: bơi, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, đá cầu, đẩy gậy, điền kinh, kéo co, vivonam, võ cổ truyền, taekwondo, thể dục aerobic.

Địa điểm tổ chức chia thành 5 cụm. Cụm 1 tại tỉnh Lào Cai, gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Cụm 2 tại tỉnh Phú Thọ, gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên. Cụm 3 tại tỉnh Quảng Trị, gồm Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Cụm 4 tại tỉnh Lâm Đồng, gồm Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai. Cụm 5 tại tỉnh Vĩnh Long, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.

Giai đoạn 2 tổ chức tại thành phố Huế, từ tháng 7-8/2028. Giai đoạn 2 gồm 10 môn thi đấu: bơi, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, điền kinh, vivonam, võ cổ truyền.



Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc được tổ chức 4 năm một lần nhằm phát triển phong trào tập luyện và thi đấu thể thao trong trường học trên toàn quốc; lan toả, hình thành thói quen, sự yêu thích luyện tập thể thao thường xuyên của học sinh./.

Lần đầu tiên tổ chức hội thi toàn quốc môn giáo dục thể chất cấp tiểu học Giải xuất sắc đã được trao cho thầy Thái Văn Thịnh, Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi. Hai giải Nhất thuộc về thầy Đặng Công Sốt (thành phố Huế) và thầy Nguyễn Lê Chí (tỉnh Cà Mau).