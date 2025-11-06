Thể thao học đường hứa hẹn "bùng nổ" với 2 giải đấu sinh viên lớn nhất năm

Trong tháng 11 này, hàng trăm sinh viên từ 3 khu vực Bắc - Trung - Nam sẽ cùng hội tụ tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để chuẩn bị cho 2 giải đấu thể thao sinh viên lớn nhất năm: Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc năm 2025 Cúp TV360 và Giải Bóng đá Nam Sinh viên Toàn quốc năm 2025 Cúp TV360.

Hai Giải thể thao hàng đầu nằm trong hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC), do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent), và Ứng dụng truyền hình giải trí TV360 của Tổng Công ty Viễn thông Viettel là Nhà tài trợ Danh xưng.

Hệ thống giải hướng tới chào mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam (1945-2025), đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao học đường, khuyến khích phong trào “rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong sinh viên cả nước.

Sau hơn một tháng thi đấu, Vòng loại hai giải đấu đã ghi nhận 230 đội tham dự đến từ hơn 167 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước, với 355 trận đấu được tổ chức tại 8 địa điểm thi đấu thuộc 3 khu vực Bắc - Trung - Nam.

Ở môn bóng rổ, Vòng loại Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc năm 2025 Cúp TV360 có đến 161 đội tham dự vòng loại (113 đội nam, 48 đội nữ) tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, con số cao nhất kể từ khi hệ thống NUC được hình thành năm 2022.

Môn bóng đá, Giải Bóng đá nam Sinh viên Toàn quốc năm 2025 Cúp TV360 có tới 69 đội tranh tài trong vòng loại được tổ chức tại 3 khu vực: Bắc (Thành phố Hà Nội, Thái Nguyên), Trung (Thành phố Huế) và Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp).

Vòng chung kết Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 diễn ra từ ngày 6/11 đến 14/11/2025, quy tụ 14 đội bóng xuất sắc nhất từ các vòng loại toàn quốc.

Tổng giá trị giải thưởng của hệ thống 2 giải đấu năm nay gần đạt mức 600 triệu đồng. (Ảnh: BTC)

Tiếp đó, Vòng chung kết Giải Bóng đá Nam Sinh viên Toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 sẽ khởi tranh từ ngày 18/11 đến 29/11/2025, với sự góp mặt của 16 đội đại diện cho các khu vực cùng đội chủ nhà Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tổng giá trị giải thưởng của hệ thống năm nay gần 600 triệu đồng, trao cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác tổ chức chuyên môn được bảo đảm bởi Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, phối hợp cùng các trường đăng cai địa phương. Các trận đấu tại vòng chung kết đều được truyền hình trực tiếp trên nền tảng TV360, cùng hệ thống fanpage chính thức của giải và các kênh thể thao sinh viên như Bóng rổ TV, Webthethao.vn, giúp người hâm mộ trên toàn quốc theo dõi và đồng hành cùng các đội tuyển đại học.

Trong mùa giải năm nay, Hệ thống giải đấu NUC năm 2025 Cúp TV360 nhận được tài trợ từ Nhà tài trợ Danh xưng Ứng dụng truyền hình giải trí TV360 của Tổng Công ty Viễn thông Viettel.

Nguồn tài trợ này không chỉ giúp nâng tầm hệ thống giải đấu về quy mô tổ chức, công tác truyền thông, mà còn góp phần đưa thể thao học đường trở thành một phần đời sống tinh thần sinh viên Việt Nam.

"Việc đồng hành cùng Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc không chỉ là một hoạt động tài trợ, mà còn là sứ mệnh đồng hành, truyền cảm hứng và tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam," ông Mai Như Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm truyền hình Viettel Telecom chia sẻ tại sự kiện họp báo.

Trong mùa giải năm nay, Giải đấu nhận được tài trợ từ Nhà tài trợ Danh xưng TV360, nguồn tài trợ này không chỉ giúp nâng tầm giải đấu về quy mô tổ chức, công tác truyền thông, mà còn góp phần đưa bóng đá học đường trở thành một phần đời sống tinh thần sinh viên Việt Nam./.

Đẩy mạnh phong trào thể thao học đường với Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025 Giải đấu được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng yêu bóng rổ, góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ học đường phát triển ngày càng rộng khắp và bền vững.