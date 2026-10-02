Chủ động ổn định việc dạy và học tại vùng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Trước yêu cầu cấp thiết giải phóng mặt bằng, nhường đất thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhiều trường học tại phường Gia Bình và phường Lương Tài phải di dời đến các địa điểm tạm thời.

Trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, khoảng cách đến trường của nhiều học sinh xa hơn trước, ngành giáo dục và đào tạo cùng chính quyền địa phương, các nhà trường chủ động bố trí phương án phù hợp, khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp, bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn.

Chủ động thích ứng

Tại Trường Tiểu học Lương Tài, Phân hiệu 1 (trước đây là Trường Tiểu học Phú Hòa A), hoạt động dạy và học đã dần đi vào nền nếp.

Thay cho ngôi trường quen thuộc, thầy và trò hiện học tại điểm trường tạm ở cơ sở Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên cũ. Dù cơ sở vật chất còn hạn chế so với trường học trước đây, cán bộ, giáo viên đã chủ động sắp xếp phòng học, thiết bị và các điều kiện cần thiết, bảo đảm thực hiện chương trình, kế hoạch năm học.

Cô giáo Lê Thị Diệp, giáo viên Trường Tiểu học Lương Tài, Phân hiệu 1, cho biết học sinh tiểu học còn nhỏ nên thường khó thích ứng ngay với môi trường học tập mới. Vì vậy, khi trường phải thay đổi địa điểm, giáo viên vừa tập trung bảo đảm việc dạy học, vừa thường xuyên động viên, giải thích để học sinh hiểu và yên tâm.

Phòng học môn Tin học của Trường Tiểu học Lương Tài phân hiệu 1, phường Lương Tài được sử dụng luân phiên đáp ứng nhu cầu dạy và học. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Hiện điểm trường tạm có khoảng 200 học sinh, được bố trí thành 8 lớp. Các phòng học cơ bản đáp ứng yêu cầu về bàn ghế, hệ thống điện, chiếu sáng. Một số phòng chức năng như phòng Tin học được sử dụng luân phiên; các môn Âm nhạc, Mỹ thuật chưa có phòng riêng nên được tổ chức linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế.

Nhà trường cũng chủ động huy động nguồn lực cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh và giáo viên. Một số phòng được đóng sạp gỗ, lắp điều hòa, quạt, từng bước tạo điều kiện tổ chức ăn, nghỉ trưa khi triển khai bán trú. Hiện một số học sinh và giáo viên có nhu cầu ở lại buổi trưa đã có nơi ăn uống, nghỉ ngơi ngay tại trường.

Ông Vũ Tài Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lương Tài, cho biết địa phương có 5 điểm trường chịu ảnh hưởng của Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ngay khi có kế hoạch di dời trường học để phục vụ dự án, phường phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà trường bố trí địa điểm học tạm.

Địa phương rà soát, tận dụng các khu nhà dôi dư của cơ quan, đơn vị sau sáp nhập để làm trường học tạm; đồng thời sửa chữa hệ thống điện, nước, sơn tường, cải tạo khu vệ sinh và các hạng mục cần thiết. Các trường được yêu cầu tận dụng bàn ghế, bảng và thiết bị còn sử dụng được tại trường cũ.

“Đến nay, cơ bản các trường đã ổn định công tác dạy và học. Quan điểm của địa phương là dù học tại cơ sở tạm, điều kiện dạy và học vẫn phải được bảo đảm ở mức tốt nhất có thể. Các trường cần chủ động tận dụng cơ sở vật chất hiện có, đồng thời kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh để có phương án tháo gỡ,” ông Vũ Tài Kiên cho biết.

Hỗ trợ học sinh đến trường sau di dời

Tại phường Gia Bình, các trường Mầm non Quỳnh Phú, Tiểu học Gia Bình số 2 và Trường Trung học cơ sở Gia Bình, Phân hiệu Quỳnh Phú cũng thuộc diện di dời phục vụ dự án.

Đến nay, các trường được bố trí tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (cơ sở cũ) và Khu Liên hợp thể thao xã Gia Bình, bảo đảm an toàn, duy trì hoạt động dạy và học.

Với một số học sinh, thay đổi lớn nhất là khoảng cách từ nhà đến trường. Tuy nhiên, việc bố trí phương tiện đưa đón đã góp phần giảm bớt khó khăn, giúp các em yên tâm đến lớp.

Em Bùi Hoàng Long, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Gia Bình, cho biết, năm nay quãng đường từ nhà đến trường xa hơn nhưng nhờ có xe ôtô đưa đón nên em và gia đình yên tâm hơn.

Hằng ngày, em chủ động đến điểm đón từ hơn 6 giờ để không ảnh hưởng đến các bạn đi cùng xe. Long cho biết em và các bạn sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, học tập và rèn luyện tốt.

Với Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh, học sinh lớp 9D1, Trường Trung học cơ sở Gia Bình, năm học này có nhiều thay đổi khi cả gia đình và trường học đều phải di dời. Quỳnh cho biết qua tuyên truyền của thầy, cô giáo và chính quyền địa phương, em hiểu hơn về tầm quan trọng của Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trong thời gian thực hiện dự án, dù chưa có trường học ổn định nhưng em rất cảm ơn thầy, cô và chính quyền địa phương đã bố trí điểm học với đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu. Đây là năm học cuối cấp nên em sẽ nỗ lực học tập để thi vào trường trung học phổ thông theo nguyện vọng

Năm học này, phường Gia Bình có hơn 400 học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đang học tại các điểm trường tạm sau khi trường cũ được di chuyển để phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, ngay từ đầu năm học, địa phương đã bố trí khoảng 12 xe đưa đón học sinh ở các thôn Phú Dư, Đỗ Xá và các khu vực tạm cư đi về trong ngày; đồng thời chủ động bố trí bếp ăn bán trú cho học sinh có nhu cầu ở lại trường.

Thầy Nguyễn Đức Lợi, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Gia Bình, cho biết nhà trường đã chủ động cập nhật nơi cư trú của học sinh, phân nhóm theo từng khu vực để bố trí xe đưa đón. Các điểm trường được yêu cầu theo dõi sỹ số hằng ngày, kịp thời nắm bắt trường hợp học sinh vắng mặt để tìm hiểu nguyên nhân.

“Với những em gặp trở ngại trong việc đi lại, giáo viên phối hợp với gia đình và địa phương để có phương án hỗ trợ. Mục tiêu là không để sự thay đổi về địa điểm học tập trở thành nguyên nhân khiến các em bị gián đoạn việc học,” thầy Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.

Nỗ lực là vậy, song những khó khăn tại các cơ sở trường tạm vẫn còn hiện hữu. Một số phòng chức năng như Tin học, STEM, thư viện chưa thể bố trí đầy đủ như tại cơ sở cũ; điều kiện tổ chức ăn bán trú còn hạn chế; khoảng cách đi lại của học sinh, nhất là các em ở xa, vẫn đặt ra yêu cầu cần có giải pháp lâu dài.

Các nhà trường mong muốn các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu phương án tổ chức ăn bán trú và hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh, nhất là những em ở xa trường, gia đình có bố mẹ đi làm xa hoặc không có điều kiện đưa đón con hằng ngày.

Việc triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang làm thay đổi diện mạo khu vực, kéo theo sự dịch chuyển về nơi ở, trường học và sinh hoạt của nhiều gia đình.

Trong quá trình đó, việc bảo đảm quyền học tập của trẻ em được các địa phương, nhà trường xác định là nhiệm vụ cần được ưu tiên. Từ những lớp học tạm, những chuyến xe đưa đón học sinh mỗi ngày đến sự đồng hành của thầy cô, gia đình và chính quyền địa phương, các nhà trường đang từng bước thích ứng với hoàn cảnh mới.

Tới đây, khi những ngôi trường mới được hoàn thiện, các em sẽ có môi trường học tập ổn định, khang trang hơn./.

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công và tháo gỡ các vướng mắc để sớm hoàn thiện 4 khu tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình, bảo đảm nơi ở và hạ tầng thiết yếu cho người dân.