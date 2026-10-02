Thanh Hóa triển khai 10 nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11%

Với GRDP 9 tháng đầu năm 2026 tăng 8,54%, kinh tế Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả khả quan.

Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm.

Kinh tế khởi sắc, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực

Trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Nổi bật, sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng trưởng khá, các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao.

Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế của tỉnh có sự chuyển biến rõ nét trong quý 3. GRDP quý 3/2026 ước tăng 10,49%, cao hơn 3,75 điểm phần trăm so với quý 2 và vượt mức tăng 8,77% của cùng kỳ năm 2025. Nhờ đó, tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 8,54%, cao hơn mức tăng 7,57% của 6 tháng đầu năm và 8,19% của 9 tháng năm 2025.

Trên bảng xếp hạng tăng trưởng kinh tế cả nước, Thanh Hóa tăng 18 bậc, từ vị trí thứ 31 lên thứ 12 trong số 34 tỉnh, thành phố. Đây cũng là địa phương có mức tăng hạng lớn nhất cả nước, phản ánh những chuyển biến tích cực trong điều hành và triển khai các giải pháp phát triển kinh tế.

Trong bức tranh tăng trưởng chung, công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có 38 nhà máy, cơ sở sản xuất hoàn thành và đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 33.660 tỷ đồng. Một số dự án đáng chú ý gồm Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam giai đoạn I, Nhà máy Komax, Dây chuyền 4 Nhà máy Xi măng Long Sơn và Nhà máy sản xuất vải Billion Union giai đoạn 1.

Vận hành sản xuất giấy ở nhà máy giấy bao bì MIZA Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Các dự án mới đi vào hoạt động đã góp phần bổ sung năng lực sản xuất, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 11,1%, cao hơn mức tăng 10,7% của 6 tháng đầu năm. Trong 19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có 18 sản phẩm tăng so với cùng kỳ, trong đó nhiều sản phẩm chủ lực như sắt thép, phân bón, điện sản xuất, giày thể thao và quần áo may sẵn đạt mức tăng khá.

Cùng với công nghiệp, khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 201.490 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải tăng 19,8%. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, với tổng lượt khách ước đạt 15,94 triệu lượt, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Kim ngạch xuất khẩu tăng 11,4%, nhập khẩu tăng 28% so với cùng kỳ, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh. Tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2026 ước đạt 49.836 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán và tăng 12% so với cùng kỳ. Theo số liệu tổng hợp của 34 tỉnh, thành phố, Thanh Hóa đứng thứ 10 cả nước về tổng thu ngân sách và tỷ lệ thực hiện dự toán. Tỷ lệ thu ngân sách của tỉnh cao hơn đáng kể so với mức bình quân khoảng 85% của các địa phương.

Bên cạnh những kết quả về tăng trưởng, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được tỉnh quan tâm. Trong 9 tháng, Thanh Hóa đã tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, giúp giảm 56,1% thời gian và 58,7% chi phí tuân thủ, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp hơn 145 tỷ đồng mỗi năm.

Hoạt động thu hút đầu tư cũng đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 3.052 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 16/9/2026, tỉnh thu hút được 109 dự án đầu tư, trong đó có 17 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 108.844,6 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tỉnh đã tập trung xử lý 287/303 dự án tồn đọng, qua đó khơi thông hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086 ha đất, góp phần giải phóng nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên, đưa Thanh Hóa vào nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, với gần 1,7 triệu người được khám sàng lọc sức khỏe miễn phí. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình kinh tế-xã hội của Thanh Hóa vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục, nhất là trong những tháng cuối năm.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đường dẫn lên cầu phía xã Thiệu Quang (Thanh Hóa) của Tiểu Dự án cầu Xuân Quang, có tổng mức đầu tư 564 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trong số đó, giải ngân vốn đầu tư công dù được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn đạt thấp so với yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn; các điểm nghẽn liên quan đến xác định giá đất và nguồn cung vật liệu xây dựng chưa được tháo gỡ dứt điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai nhiều dự án.

Trước yêu cầu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác định 3 tháng cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương phải nỗ lực cao nhất, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên cả ba khu vực kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả thu hút và xúc tiến đầu tư; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào hoạt động các dự án tạo năng lực sản xuất mới.

Cùng với đó, Thanh Hóa sẽ tập trung xử lý dứt điểm các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, các dự án tồn đọng, kéo dài; thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu vượt thu ở mức cao nhất. Tỉnh cũng chú trọng tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu xây dựng; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Đồng thời, tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương rà soát, xác định rõ khối lượng công việc còn lại của năm 2026, từ đó xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư công, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm.

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm cùng quyết tâm triển khai đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4, Thanh Hóa đang tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội những năm tiếp theo./.

Thanh Hóa tăng tốc giải ngân gần 9.500 tỷ đồng vốn đầu tư công Thanh Hóa bước vào giai đoạn nước rút giải ngân gần 9.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trong quý 4, với yêu cầu xử lý dứt điểm các điểm nghẽn và hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 30/12/2026.