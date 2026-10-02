Hoa Kỳ sơ bộ kết luận vụ điều tra chống trợ cấp máy nén khí Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ của vụ việc điều tra chống trợ cấp với sản phẩm máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia.

Vụ việc đã được DOC khởi xướng điều tra từ ngày 21/5/2026 theo yêu cầu của ngành sản xuất trong nước của Hoa Kỳ. Theo đó, mã vụ việc: C-552-857. Sản phẩm bị đề nghị điều tra là máy nén khí chủ yếu thuộc mã HS 8414.80.16.15, 8414.80.16.25, 8414.80.16.35 và 84.14.80.16.85. Nguyên đơn là Công ty MAT Industries, LLC.

Cũng theo Cục Phòng vệ thương mại, DOC đã lựa chọn 2 doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc. Tuy nhiên do một doanh nghiệp đã từ chối tham gia vụ việc nên trong vụ việc này, Việt Nam chỉ có 1 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc.

Công ty bị đơn bắt buộc trong vụ việc: 0,35 % (mức trợ cấp không đáng kể); các công ty không hợp tác trong vụ việc (8 doanh nghiệp không trả lời bản câu hỏi lượng và giá trị và không tham gia vụ việc): 74,39% mức trợ cấp được tính dựa trên các dữ liệu sẵn có bất lợi; các công ty còn lại của Việt Nam là 37,2%.

Biên độ trợ cấp sơ bộ của doanh nghiệp bị đơn bắt buộc hiện đang là mức thấp nhất, so với hàng hóa nhập khẩu cùng bị điều tra chống trợ cấp từ Trung Quốc (biên độ sơ bộ là 3,84%-112,29%) và từ Malaysia (biên độ sơ bộ là 92,86%). Điều này cho thấy doanh nghiệp cần hợp tác đầy đủ trong vụ việc để có thể đạt được kết quả tích cực.

Đặc biệt, DOC dự kiến sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ nhằm xác minh các thông tin mà doanh nghiệp Việt Nam cung cấp. Đây là một trong những căn cứ để DOC ban hành kết luận cuối cùng, đưa ra mức thuế chính thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Các bên liên quan cũng có thể nộp bình luận về vụ việc không muộn hơn 7 ngày sau ngày báo cáo thẩm tra cuối cùng được ban hành.

Bản phản biện đối với bình luận của các bên khác được nộp không muộn hơn 5 ngày sau thời hạn nộp bình luận. Tiếp đó, DOC có thể sẽ tổ chức một Phiên điều trần nếu có đề nghị của các bên và ban hành kết luận cuối cùng.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC trong quá trình trả lời các bản câu hỏi tiếp theo và chuẩn bị và hợp tác tốt với DOC trong đợt thẩm tra sắp tới cũng như gửi bình luận với kết luận sơ bộ của DOC trong trường hợp cần thiết./.

Phòng vệ thương mại: Chủ động quản trị rủi ro bảo vệ sản xuất trong nước Trong 9 tháng năm 2026 đã phát sinh 27 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại với hàng hoá Việt Nam, thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động quản trị rủi ro.