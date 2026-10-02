Lạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh

Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.

Theo số liệu công bố ngày 2/10 của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, năng lượng chiếm khoảng 9% trong rổ hàng hóa tính lạm phát của khu vực Eurozone. Với mức tăng hàng năm là 18,8%, yếu tố này đóng góp khoảng 1,7 điểm phần trăm vào con số lạm phát tổng thể 3,8%.

Trong khi đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ hàng hóa, lạm phát của nhóm dịch vụ, bao gồm các hạng mục như tiền thuê nhà, dịch vụ nhà hàng, du lịch và bảo hiểm, tăng 0,2% trong 1 tháng. Giá thực phẩm, đồ uống có cồn và thuốc lá tăng 1,4%, cao hơn mức 1,1% của tháng 8.

Đáng chú ý, trong nhóm này, lạm phát đối với thực phẩm chưa qua chế biến như trái cây tươi, rau củ và thịt đã tăng vọt 1,3 điểm phần trăm lên 4%. Nhóm chính duy nhất ghi nhận tốc độ lạm phát hàng năm chậm lại là hàng công nghiệp phi năng lượng (bao gồm ôtô, quần áo và đồ gia dụng), tăng 1,1%, so với mức 1,2% của tháng trước.

Tính theo các nước, tổng cộng 6 trong số 21 quốc gia thành viên của khu vực đồng euro ghi nhận mức lạm phát từ 5% trở lên, theo thứ tự là Litva (6,1%), Bulgaria (5,6%), Cyprus (5,2%), Luxembourg (5,2%), Hy Lạp (5,1%) và Tây Ban Nha (5%). Ngoài ra, 10 quốc gia có tỷ lệ lạm phát bằng hoặc cao hơn mức trung bình 3,8% của toàn khu vực.

Trong số các nền kinh tế lớn, Italy và Pháp ghi nhận những biến động mạnh nhất lần lượt là 4,1% và 3,4%.

Theo giới phân tích, dữ liệu tháng 9 đã đặt ra một lời cảnh báo mới cho ECB khi lạm phát toàn phần hiện đang ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu và vẫn tiếp tục gia tăng. Điều này có thể dẫn đến khả năng cao ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào cuối tháng này./.

ECB cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng làm chậm đà tăng trưởng của Eurozone Việc giá năng lượng leo thang do căng thẳng tại Trung Đông đang đặt ra bài toán khó cho Ngân hàng Trung ương châu Âu giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và vực dậy đà tăng trưởng kinh tế.