Khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức lại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Chiều 2/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về Đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam… đã trao đổi, thảo luận về nội dung Đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam được triển khai theo Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phát triển đất nước và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ngày 4/9/2025.

Tại buổi làm việc này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những ý kiến chỉ đạo về phát triển ngành năng lượng nguyên tử, trong đó yêu cầu tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Chính trị đánh giá, việc phát triển năng lượng nguyên tử ở Việt Nam là vấn đề rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận toàn diện, từ thể chế, hạ tầng, công nghệ đến con người.

Đây cũng là biểu hiện của quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm xây dựng Việt Nam tự chủ, tự cường, nâng cao vị thế, sức mạnh quốc gia, đời sống nhân dân và phục vụ mục đích hòa bình, gắn với thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Phó Thủ tướng ghi nhận Bộ Khoa học và Công nghệ đã nỗ lực phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc hoàn thiện Đề án là nhiệm vụ rất quan trọng, cần sớm thực hiện để Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có điều kiện thuận lợi, trở thành tổ chức khoa học và công nghệ nòng cốt của quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước về nghiên cứu, phát triển, hướng tới làm chủ công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đồng thời hình thành đội ngũ chuyên gia, nhân lực chất lượng cao và có uy tín trong khu vực, quốc tế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan tại cuộc họp, khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ Đề án và tiếp tục lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan.

Trong đó, Bộ cần làm rõ các nội dung được góp ý, tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, lập luận bảo đảm chặt chẽ, thuyết phục; đồng thời làm rõ tính đặc thù của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Cùng với đó, Đề án phải đánh giá toàn diện tình hình phát triển năng lượng nguyên tử quốc gia, tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận toàn diện đối với công nghệ hạt nhân; thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm xây dựng Việt Nam tự chủ, tự cường, nâng cao vị thế, sức mạnh quốc gia, đời sống nhân dân và vì mục đích hòa bình.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trên cơ sở ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện dự thảo hồ sơ Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/10/2026./.

Viện Năng lượng nguyên tử sẽ là trung tâm hiện đại Một trong những mục tiêu của Đề án phát triển Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là quy hoạch, xây dựng viện này trở thành trung tâm nghiên cứu hiện đại trong khu vực và thế giới.