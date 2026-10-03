Việt Nam khẳng định ủng hộ quyền tự quyết, thúc đẩy tiến trình phi thực dân hóa

Ngày 2/10, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Ủy ban Chính trị Đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 đã tiến hành thảo luận chung các đề mục 52–56 về phi thực dân hóa.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại phiên họp, các nước khẳng định tiến trình phi thực dân hóa vẫn chưa hoàn tất khi còn 17 lãnh thổ chưa được tự quản; nhấn mạnh quyền tự quyết, vai trò của đối thoại, hợp tác với các nước quản trị và sự cần thiết thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực cho người dân các lãnh thổ. Một số nước cũng trình bày lập trường về các vấn đề cụ thể, trong đó có Tây Sahara và quần đảo Malvinas (Falkland).



Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ các mục tiêu phổ quát của tiến trình phi thực dân hóa và quyền tự quyết không thể bị tước bỏ của người dân 17 lãnh thổ chưa được tự quản, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, Nghị quyết 1514 (XV) của Đại hội đồng và các nghị quyết liên quan. Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận theo từng trường hợp cụ thể, có tính đến hoàn cảnh lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của từng lãnh thổ cũng như lợi ích và nguyện vọng của người dân; thúc đẩy tiến trình phi thực dân hóa bằng các biện pháp hòa bình, đối thoại và hợp tác.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu nhấn mạnh 4 vấn đề: các nước quản trị cần tiếp tục cung cấp đầy đủ, cập nhật thông tin theo Điều 73(e) Hiến chương Liên hợp quốc; các hoạt động kinh tế và khai thác tài nguyên không được ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích và phúc lợi chính đáng của người dân; hệ thống Liên hợp quốc cần tiếp tục hỗ trợ phát triển bền vững, y tế, giáo dục, phòng chống thiên tai và nâng cao năng lực; đồng thời mở rộng các cơ hội học tập, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực cho người dân các lãnh thổ.

Đại diện Việt Nam khẳng định với kinh nghiệm lịch sử của một dân tộc từng chịu ách thực dân và đấu tranh giành độc lập, Việt Nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và quyền tự quyết; cam kết tiếp tục hợp tác xây dựng với Liên hợp quốc, Ủy ban Đặc biệt về Phi thực dân hóa, các nước quản trị và các bên liên quan nhằm tạo tiến triển thực chất trong chương trình nghị sự phi thực dân hóa.

Nghị quyết 1514 (XV) của Đại hội đồng Liên hợp quốc, được thông qua ngày 14/12/1960, về Tuyên bố trao trả độc lập cho các nước và dân tộc thuộc địa, khẳng định quyền tự quyết của các dân tộc và đặt nền tảng cho tiến trình phi thực dân hóa của Liên hợp quốc./.

Khóa họp 81 Đại hội Đồng Liên hợp quốc: Khôi phục niềm tin toàn cầu Tổng Thư ký Guterres cho rằng luật pháp quốc tế và quyền con người, vốn là những nền tảng quan trọng của Liên hợp quốc, vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.