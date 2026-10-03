9 tháng năm 2026: GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước

GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%.

GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%./.

Tốc độ tăng trưởng GDP chín tháng năm 2026 ước đạt 9,01% so với cùng kỳ Cục Thống kê cho biết bước vào những tháng cuối năm 2026, bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục ghi nhận những gam màu sáng, GDP quý 3 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước.