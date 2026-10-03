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9 tháng năm 2026: GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước

GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%.

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GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#GDP #Nông lâm thủy sản #Công nghiệp và xây dựng #Dịch vụ
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