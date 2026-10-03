Văn hóa

Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 19 năm 2026

Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 19 năm 2026 công bố kết quả của mùa giải năm nay với Giải thưởng Lớn - hạng mục quan trọng nhất - được trao cho nhà thơ Bằng Việt.

info-giai-bui-xuan-phai-vi-tinh-yeu-ha-noi-lan-19.jpg

Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 19 năm 2026 công bố kết quả của mùa giải năm nay với Giải thưởng Lớn - hạng mục quan trọng nhất - được trao cho nhà thơ Bằng Việt, bên cạnh đó là 2 giải Tác phẩm, 2 giải Việc làm, 1 giải Ý tưởng và 1 Tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và gia đình cố họa sỹ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giải Bùi Xuân Phái #Vì tình yêu Hà Nội #Giải thưởng Lớn #nhà thơ Bằng Việt #nq80-bt TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 80 - PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục