Dàn nhạc Giao hưởng London mang các tác phẩm giàu chất thơ đến Nhà hát Hồ Gươm

Tối 2-3/10, công chúng yêu nhạc cổ điển tại Hà Nội tiếp tục có cơ hội thưởng thức thanh âm từ Dàn nhạc Giao hưởng London (LSO) tại Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026).

Hòa nhạc mang chủ đề “Chạm Thu Hà Nội” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, có sự góp mặt của nhạc trưởng Sir Antonio Pappano và hai nghệ sỹ độc tấu hàng đầu thế giới Benjamin Marquise Gilmore và Eivind Ringstad.

Trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 2/10, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng mùa Thu là thời điểm hoàn mỹ nhất của Thủ đô để chào đón du khách bốn phương.

“Vì thế, VACC 2026 không chỉ là một chương trình nghệ thuật thăng hoa mà còn mang giá trị lan tỏa văn hóa, nhân văn sâu sắc, góp phần mạnh mẽ vào việc quảng bá hình ảnh một Hà Nội giàu bản sắc, năng động và ngày càng hội nhập sâu rộng với bạn bè quốc tế,” bà Lê Thị Ánh Mai chia sẻ.

Đại diện Ban Tổ chức và Dàn nhạc Giao hưởng London gặp gỡ báo chí ngay trước thềm hòa nhạc.(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhìn lại hành trình gần một thập kỷ gắn bó với VACC, nhạc sỹ Quốc Trung, Giám đốc sản xuất, bày tỏ niềm tự hào khi VACC đã duy trì việc đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến với khán giả Việt Nam kể từ năm 2017.

Theo nhạc sỹ Quốc Trung, để hiện thực hóa một chương trình hòa nhạc cổ điển tầm cỡ quốc tế, mọi khâu từ dàn nhạc, người chỉ huy, hệ thống nhạc cụ cho đến công tác chuẩn bị tỉ mỉ từng giờ từng phút đều đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe tuyệt đối.

Ông xúc động nhắc lại những ký ức tự hào khi các buổi biểu diễn ngoài trời bên không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm từng quy tụ hàng chục nghìn khán giả ngồi thưởng thức âm nhạc bác học trong sự trật tự, văn minh tuyệt đối, sánh ngang với những sân khấu ngoài trời lớn tại Đức hay Mỹ.

Trở lại Hà Nội lần thứ hai, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano cho hay VACC mang đến một thực đơn âm nhạc tinh tuyển gồm ba kiệt tác thuộc các trường phái khác nhau. Mở màn đêm diễn là “The Enchanted Lake” của nhà soạn nhạc người Nga Anatoly Lyadov, một tác phẩm mang không gian huyền ảo, giàu chất thơ với những lớp âm thanh màu sắc, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng kỳ diệu trước khi hướng tới khúc khải hoàn.

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano hào hứng chia sẻ về chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tiếp nối chương trình là bản “Sinfonia Concertante” của Mozart - một kiệt tác concerto dành cho violin và viola solo, với sự góp mặt thăng hoa của hai nghệ sỹ đẳng cấp thế giới Benjamin Marquise Gilmore và Eivind Ringstad trên nền hòa thanh tuyệt mỹ của LSO.

Khép lại hành trình nghệ thuật là “Symphony No. 5” của Pyotr Ilyich Tchaikovsky, được nhạc trưởng ví von như một bản hùng ca nhân văn miêu tả hành trình vượt qua bóng tối, nghịch cảnh và những nỗi niềm tiêu cực của người nghệ sỹ để tìm thấy tình yêu, niềm đam mê và sức mạnh chinh phục tất cả.

Bên cạnh hai đêm diễn chính, VACC 2026 còn có các hoạt động giao lưu, kết nối nghệ sỹ với cộng đồng và những người yêu nhạc. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tìm hiểu thêm về âm nhạc giao hưởng, gặp gỡ các nghệ sỹ quốc tế và có trải nghiệm gần gũi hơn với những người đứng sau các buổi trình diễn trên sân khấu./.

Chương trình hòa nhạc 'The Symphony of Time' hội tụ ba nghệ sỹ opera quốc tế Lấy cảm hứng từ dòng chảy của thời gian, chương trình giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại trong các thời kỳ như: Rossini, Bizet, Puccini, hay Hans Zimmer.