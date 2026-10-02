Bạn bè quốc tế khám phá nét văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026, ngày 2/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức Lễ hội tổ chức chương trình đón tiếp đoàn đại biểu quốc tế tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội).

Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần giới thiệu những giá trị di sản đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Mở đầu hành trình tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, đoàn đại biểu quốc tế tham quan Khu Nghi lễ Thờ Tổ-công trình văn hóa tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, hội tụ những giá trị lịch sử, kiến trúc và truyền thống hướng về cội nguồn dân tộc.

Đây là không gian tôn vinh các Vua Hùng - những người có công dựng nước Văn Lang, đồng thời thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, các đại biểu đến thăm không gian văn hóa dân tộc Mường, dân tộc Tà Ôi và các dân tộc Tây Nguyên, khám phá những nét văn hóa đặc trưng thông qua các nghi lễ, nghệ thuật trình diễn và hoạt động trải nghiệm.

Tiếng chiêng rộn ràng vang lên tại làng Mường, chào đón đoàn đại biểu quốc tế. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tại không gian văn hóa dân tộc Mường, đoàn đại biểu được đón tiếp bằng bốn bài Chiêng Séc bùa, một hình thức trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Mường. Những âm thanh của cồng chiêng cùng nghi lễ đón khách thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử, sự hiếu khách và tinh thần cộng đồng.

Các đại biểu cũng tìm hiểu kiến trúc nhà truyền thống, phong tục, tập quán, lịch Mường; tham dự nghi lễ đón vía tốt, vía lành; thưởng thức trình diễn Đâm đuống và tìm hiểu cây Pồn pông. Những hoạt động này góp phần giới thiệu một không gian văn hóa Mường giàu bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại không gian văn hóa dân tộc Tà Ôi, các đại biểu có cơ hội tìm hiểu phong tục trao muối cầu may, tham quan nhà Rông, khám phá các nghề thủ công truyền thống như đan chiếu sáp, đan lát và nghề dệt Dèng.

Đặc biệt, hoạt động trực tiếp làm và thưởng thức bánh A quát, còn gọi là bánh tình yêu, mang đến trải nghiệm gần gũi, sinh động về văn hóa ẩm thực và đời sống tinh thần của đồng bào. Nghề dệt Dèng với những kỹ thuật thủ công đặc sắc, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cũng là một trong những nội dung nổi bật của hành trình.

Chị May, thành viên đoàn đại biểu đến từ Mexico chia sẻ: “Tôi rất thích đến đây. Mọi người ở đây đều vô cùng thân thiện, chúng tôi nhận được sự đón tiếp rất nồng hậu. Tất cả những hoạt động mà chúng tôi được chứng kiến và trực tiếp trải nghiệm đều rất tuyệt vời, giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn và gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam. Có rất nhiều nét tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Mexico. Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, việc được trải nghiệm những hoạt động thực tế giúp các nền văn hóa xích lại gần nhau hơn, thực sự rất ý nghĩa và phù hợp. Các món ăn mà chúng tôi được thưởng thức cũng rất ngon và để lại nhiều ấn tượng.”

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm tại Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc khu vực Tây Nguyên.

Đại biểu quốc tế trải nghiệm không gian văn hóa Tây Nguyên. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tại đây, đoàn đại biểu được tìm hiểu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thưởng thức chương trình thực cảnh “Vườn tượng kể chuyện” và giao lưu với đồng bào các dân tộc.

Những điệu múa truyền thống cùng âm thanh của các loại nhạc cụ tre, nứa tạo nên một không gian nghệ thuật sống động, tái hiện phần nào đời sống văn hóa, tinh thần phong phú của đồng bào Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thưởng thức cà phê, ca cao và những sản vật đặc trưng như hạt kơnia, mắc ca, hạt điều, qua đó khám phá thêm nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của vùng đất Tây Nguyên.

Đoàn cũng đến không gian văn hóa chùa Khmer, làng Khmer và tháp Chăm. Những công trình kiến trúc đặc trưng cùng cảnh quan được tái hiện tại đây giúp các đại biểu có thêm góc nhìn về sự đa dạng trong văn hóa, tín ngưỡng và đời sống của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chương trình cũng dành thời gian để đoàn thưởng thức ẩm thực truyền thống, qua đó tăng cường trải nghiệm và giao lưu văn hóa.

Đoàn đại biểu quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Giang/TTXVN phát)

Anh Usman Shakeel, thành viên đoàn đại biểu đến từ Pakistan cho biết: “Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là một trong những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất đối với tôi. Tôi rất yêu thích nơi này. Cảnh quan thật đẹp, con người thân thiện và đồ ăn cũng rất ngon. Tôi thực sự rất vui khi có cơ hội được đến đây.”

Với thông điệp tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường kết nối giữa các cộng đồng, chương trình tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là một hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai.

Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện và hiếu khách; đồng thời khẳng định vai trò của Hà Nội là điểm đến giao lưu văn hóa quốc tế, nơi những giá trị văn hóa được kết nối, sẻ chia và lan tỏa./.

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