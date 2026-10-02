Lễ hội Văn hóa thế giới 2026: Tăng cường kết nối giữa các quốc gia, dân tộc

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai đã chính thức khai mạc, tạo ra những kết nối mới giữa di sản, nghệ thuật, công nghệ và công nghiệp sáng tạo, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ của các sắc màu văn hóa thế giới.

Nhân dịp này, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Phương Hòa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai đã chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus ý nghĩa của Lễ hội như một điểm nhấn văn hóa đối ngoại trong năm 2026, đồng thời góp phần đưa Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO - trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới.

Hà Nội - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa thế giới

- Có thể thấy rằng Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động phong phú hơn, thu hút nhiều đoàn quốc tế hơn hẳn năm ngoái. Xin Cục trưởng nêu rõ một số điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai?

Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa: Nếu lần tổ chức đầu tiên năm 2025 đặt nền móng cho một không gian giao lưu văn hóa quốc tế tại Hà Nội, thì năm nay Lễ hội được mở rộng cả về quy mô và nội dung.

Sân khấu khai mạc mở ra không gian nghệ thuật kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Có 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tham gia, với các hoạt động phong phú trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và công nghiệp sáng tạo. Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực; chương trình chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký; không gian thời trang có 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống và 20 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia.

, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Phương Hòa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai. (Ảnh: BVHTTDL)

Điểm đáng chú ý của lễ hội không chỉ nằm ở sự phong phú về số lượng quốc gia, đoàn nghệ thuật hay các không gian trải nghiệm, mà quan trọng hơn, mỗi nền văn hóa được giới thiệu tại Hà Nội sẽ góp thêm một sắc màu vào bức tranh chung, qua đó tạo nên những cuộc gặp gỡ, chia sẻ và hiểu biết giữa các cộng đồng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành những trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam. Qua đó, công chúng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và khám phá di sản bằng những hình thức tương tác hiện đại.

Các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED cũng mở ra một không gian trẻ trung, sôi động. Sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn đối với việc quảng bá văn hóa trong bối cảnh mới. Di sản không chỉ được giới thiệu như những giá trị đã được lưu giữ mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những sản phẩm sáng tạo và hình thức trải nghiệm mới.

- Xin Cục trưởng cho biết ý nghĩa của Lễ hội trong vai trò hội tụ văn hóa thế giới?

Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa: Những con số trên cho thấy sức hút ngày càng lớn của Lễ hội, đồng thời tạo nên một chương trình xuyên suốt, đa dạng về loại hình, từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Chỉ trong ngày đầu tiên, có thể thấy đông đảo người dân và du khách quốc tế đến với Lễ hội tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, nơi di sản được tôn vinh, nghệ thuật được lan tỏa và những kết nối quốc tế được mở rộng.

Đây cũng là cách để văn hóa trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa Việt Nam với thế giới, cùng hướng tới những giá trị chung và tương lai hợp tác bền vững. Đồng thời, đây cũng là hướng đi để văn hóa thật sự trở thành ngành kinh tế sáng tạo, góp phần hiệu quả thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc tối 1/10. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ lần tổ chức thứ nhất để có thể xây dựng chương trình phong phú, giàu thông điệp hơn trong lần này.

Rõ ràng là người dân và du khách rất mong muốn có những hoạt động như thế này. Tôi đã đọc được những phản hồi của công chúng và thấy hết sức thú vị, khi có những ý kiến cho rằng là mô hình lễ hội giúp họ có thể đi du lịch vòng quanh thế giới chỉ trong một ngày, hay một điều đặc biệt là khi đến với lễ hội thì mọi người được đánh thức mọi giác quan, được nghe nhạc, xem phim, thưởng thức ẩm thực từ châu Á, với những nền ẩm thực nổi tiếng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc rồi đến cả ẩm thực của Mỹ Latinh hay vùng Trung Đông.

Năm nay Nhật Bản mang đến một trải nghiệm ẩm thực rất đặc biệt, đó là trình diễn xẻ cá ngừ 200kg, có lẽ sẽ là những điểm nhấn hết sức thú vị với công chúng Việt Nam và quốc tế.

Đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn

- Thưa bà, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Ban Tổ chức muốn gửi gắm thông điệp gì thông qua chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”?

Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa: Thông qua chủ đề này, chúng tôi muốn nhấn mạnh di sản không chỉ được lưu giữ trong các bảo tàng hay khu di tích, mà còn là nguồn cảm hứng, nguồn lực và động lực thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời hiện diện sống động trong đời sống đương đại.

Đặc biệt, Lễ hội năm nay là một trong những hoạt động mở đầu cho thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, sáng kiến do Việt Nam đề xuất, được Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua.

Màn trình diễn rực rỡ sắc màu tại sân khấu khai mạc Lễ hội tối 1/10. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Thông qua Lễ hội, Việt Nam, với tư cách nước chủ nhà, muốn gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về một đất nước mến khách, cởi mở, khoan dung và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Việt Nam mong muốn trở thành điểm đến, nơi hội tụ các nền văn hóa và văn minh thế giới.

Việc tổ chức Lễ hội không chỉ tạo cơ hội để người dân Việt Nam tiếp cận, thưởng thức tinh hoa văn hóa thế giới, mà còn mở ra điều kiện để các nghệ sỹ Việt Nam giao lưu, tìm kiếm cảm hứng sáng tạo, hướng tới những chương trình, dự án hợp tác và sản phẩm nghệ thuật mới. Ở chiều ngược lại, bạn bè quốc tế cũng có cơ hội đến Việt Nam để trải nghiệm, khám phá văn hóa và con người Việt Nam.

Là những người làm công tác hợp tác quốc tế, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui và sự hào hứng của các đoàn nghệ thuật khi nhận được lời mời đến Việt Nam. Lễ hội năm nay có sự tham gia của những quốc gia ở rất xa Việt Nam như Peru, Mexico, cũng như những quốc gia đang gặp nhiều khó khăn như Iran. Việc các nước cử đoàn nghệ thuật tham dự cho thấy sức hút của Hà Nội và sức hấp dẫn của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, cũng như mong muốn được đến thăm, trải nghiệm và tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam.

Ngày 2/10/2026, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đoàn đại biểu quốc tế tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

- Theo bà, những trải nghiệm văn hóa trực tiếp có ý nghĩa như thế nào trong việc đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa người dân các quốc gia?

Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa: Nghệ thuật có sức mạnh chạm đến trái tim mỗi người. Ngay cả khi không hiểu ngôn ngữ của nhau, thông qua âm nhạc và những điệu múa, mọi người vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp, những giá trị nhân văn của các nền văn hóa. Đây chính là sức mạnh của nghệ thuật trong việc thu hẹp khoảng cách, tăng cường sự thấu hiểu và kết nối giữa các quốc gia, dân tộc.

Trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều bất đồng, việc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quy tụ hơn 50 quốc gia tham gia, trong đó có những quốc gia và khu vực vẫn đang là điểm nóng của xung đột, mang một ý nghĩa đặc biệt. Dù khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ hay hoàn cảnh, các quốc gia vẫn đến với Hà Nội, cùng hội tụ, giao lưu và tôn vinh sự đa dạng văn hóa, hướng tới hòa bình.

Ở đây, văn hóa đã trở thành cầu nối gắn kết các dân tộc, đồng thời góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị của hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi mong muốn Lễ hội Văn hóa thế giới sẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mỗi người tham dự. Thông qua văn hóa, chúng ta có thể gắn kết con người, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Đồng thời, văn hóa, nghệ thuật cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo và ý tưởng mới, từ đó mở ra những dự án hợp tác mới để cùng phát triển…

- Xin trân trọng cảm ơn bà./.

50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO: Từ quốc gia nhận hỗ trợ đến chủ động kiến tạo Sau 50 năm, Việt Nam - từ một thành viên được UNESCO hỗ trợ trở thành một đối tác chủ động đóng góp và khởi xướng. Đây là minh chứng sinh động cho thấy sự vươn mình của đất nước.