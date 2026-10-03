Tốc độ tăng trưởng GDP chín tháng năm 2026 ước đạt 9,01% so với cùng kỳ

Cục Thống kê cho biết bước vào những tháng cuối năm 2026, bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục ghi nhận những gam màu sáng, GDP quý 3 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước.

Tại buổi công bố tình hình kinh tế-xã hội diễn ra ngày 3/10, số liệu từ Cục Thống kê cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này thể hiện đà tăng tốc mạnh mẽ, cao hơn đáng kể so với mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2.

Kết quả thực tế cao hơn số ước tính

Nhận định về kết quả này, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê phân tích sâu hơn về cấu trúc tăng trưởng của quý 3. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,5%, ghi dấu ấn đậm nét với tỷ lệ đóng góp lên tới 51,57%. Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng 9,54%, đóng góp 43,29%.

GDP quý 3 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng này thể hiện đà tăng tốc mạnh mẽ, cao hơn đáng kể so với mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2.

(Ảnh: PV/Vietnam+) ​

Đáng chú ý, lý giải về sự chênh lệch và những thay đổi so với các số liệu ước tính trước đó, bà Nguyễn Thị Hương cho biết quá trình cập nhật đầy đủ hơn về kết quả sản xuất thực tế đã làm thay đổi một số chỉ tiêu. So với số ước tính, giá trị tăng thêm sơ bộ quý 2/2026 của khu vực công nghiệp và xây dựng đã tăng 0,82 điểm phần trăm, tính chung sáu tháng tăng 0,65 điểm phần trăm. Đây chính là khu vực có mức thay đổi lớn nhất và đóng góp chủ yếu vào sự thay đổi của GDP chung.

Việc điều chỉnh này xuất phát từ ngành xây dựng đã tăng đáng kể nhờ bổ sung khối lượng thi công thực tế từ các dự án hạ tầng và bất động sản. Ngành khai khoáng cũng tăng do cập nhật sản lượng khai thác. Và, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng nhờ bổ sung kết quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy mô lớn. Dù vậy, một số ngành như sản xuất xe có động cơ, cung cấp nước và xử lý rác thải, sản xuất và phân phối điện có sự thay đổi giảm.

Bà Nguyễn Thị Hương cho biết quá trình cập nhật đầy đủ hơn về kết quả sản xuất thực tế đã làm thay đổi một số chỉ tiêu. (Ảnh: Vietnam+)

Đối với khu vực dịch vụ, giá trị tăng thêm sơ bộ quý 2 có thêm 0,21 điểm phần trăm, kéo theo mức tăng sáu tháng cộng lên 0,16 điểm phần trăm. Theo người đứng đầu Cục Thống kê, sự cải thiện này đến từ việc cập nhật kết quả thực tế cao hơn số ước tính ở các ngành vận tải, tài chính-ngân hàng, lưu trú và ăn uống, bất động sản. Ở chiều ngược lại, thông tin và truyền thông, hành chính và dịch vụ hỗ trợ, bán buôn và bán lẻ lại ghi nhận sự thay đổi giảm.

Tính chung lại, GDP chín tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02% (đóng góp 5,35%); Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21% (đóng góp 49,62%); Khu vực dịch vụ tăng 8,69% (đóng góp 45,03%).

Trong chín tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, khu vực dịch vụ tăng 8,69%. (Ảnh: Vietnam+)

Công nghiệp và dịch vụ làm trụ đỡ

Đi vào từng khu vực kinh tế trong chín tháng qua, số liệu từ báo cáo cho thấy sự phát triển đồng đều và có những điểm nhấn rõ rệt. Cụ thể, ngành nông nghiệp tăng 3,72%, ngành lâm nghiệp tăng 3,99% và ngành thủy sản bứt phá ở mức 4,99%.

Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng, đây thực sự là động lực kéo đà tăng trưởng chung. Toàn ngành công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá nhờ các động lực được mở rộng, bao gồm việc một số dự án quy mô lớn chính thức đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi mạnh và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn đến sản xuất và xây dựng. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp chín tháng tăng 11,02%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột với tốc độ tăng 11,36%, đóng góp tới 33,85% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Ngành xây dựng cũng bứt tốc với mức tăng 12,22%.

​ Trên bình diện địa phương, tổng sản phẩm trên địa bàn ghi nhận 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên.

Khu vực dịch vụ cũng tương tự khi các hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và dịch vụ phục vụ đời sống liên tục khởi sắc. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch nội địa được duy trì ở mức cao. Điển hình, ngành vận tải, kho bãi tăng 11,03%; bán buôn và bán lẻ tăng 9,85%; Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,83%.

Về cơ cấu nền kinh tế trong chín tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,65%; Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,35%; Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 42,97%; Phần còn lại là thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,03%.

Xét về góc độ sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,51%; Tích lũy tài sản tăng 17,88%; Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29% và nhập khẩu tăng 27,19% so với cùng kỳ. Đặc biệt trong quý 3, xuất nhập khẩu ghi nhận những con số ấn tượng với mức tăng 23,27% và nhập khẩu cũng lên tới 28,75%.

Báo cáo chỉ ra có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên, dẫn đầu là Quảng Ninh (12,54%), tiếp theo là Hà Tĩnh (12,36%), Hải Phòng (12,08%), Bắc Ninh (11,81%) và Ninh Bình (11,31%). Nhìn chung, tăng trưởng cao hội tụ ở những địa phương có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến lớn, kết hợp với xuất khẩu và dịch vụ phát triển. Ngược lại, một số địa phương, như Sơn La (5,59%), Vĩnh Long (7,32%), Cà Mau (7,37%), Đồng Tháp (7,44%) có mức tăng thấp hơn do sụt giảm sản xuất điện hoặc nông nghiệp chiếm tỷ trọng quá cao trong cơ cấu.

Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng, đây thực sự là động lực kéo đà tăng trưởng chung. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tốc độ tăng trưởng dẫn đầu khu vực

Những thành tựu kinh tế trong nước đạt được mang nhiều ý nghĩa khi đặt trong bức tranh kinh tế quốc tế. Chia sẻ góc nhìn vĩ mô, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá kinh tế thế giới năm 2026 tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định, diễn biến nhanh và khó dự báo. Xung đột quân sự dai dẳng tại Nga-Ukraine và Trung Đông, cạnh tranh chiến lược gia tăng, cùng sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ đã tác động mạnh đến chuỗi cung ứng, nguồn cung năng lượng, chi phí vận tải và thương mại quốc tế. Áp lực lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, nợ công toàn cầu phình to. Bên cạnh đó, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp đe dọa an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu. Điểm sáng hiếm hoi là làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn đang diễn ra mạnh mẽ, tạo ra động lực hỗ trợ mới.

Báo cáo của các tổ chức quốc tế đều dự báo Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực, dao động từ 7,5% đến 8,2% trong năm 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Mặc dù, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Liên hợp quốc (UN) có điều chỉnh tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, nhưng mức tăng trưởng toàn cầu năm 2026 vẫn thấp hơn nhiều so với 2025.

Chia sẻ góc nhìn vĩ mô, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá kinh tế thế giới năm 2026 tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định, diễn biến nhanh và khó dự báo. (Ảnh: Vietnam+)

Tuy nhiên, tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam lại nổi lên như một điểm sáng. Báo cáo của các tổ chức quốc tế (như AMRO, ADB và IMF) đều dự báo Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực, dao động từ 7,5% đến 8,2% trong năm 2026. Mức này vượt xa các nền kinh tế láng giềng, như Indonesia (5,0-5,2%), Malaysia (4,7-4,9%), Singapore (4,8-5,0%), Philippines (3,3-4,1%) và Thái Lan (1,9-2,4%).

Để đạt được kết quả ấn tượng này, bà Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh đến vai trò điều hành sát sao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Việc chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế đã phát huy tác dụng. Đặc biệt, việc hoàn thiện và đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Cụ thể, quá trình phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, giúp khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Nhờ vậy, nền kinh tế vững vàng vượt qua các cú sốc bên ngoài, duy trì đà tăng tốc trong ba quý đầu năm và tạo tiền đề vững chắc để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026./.

Nền kinh tế vững vàng vượt qua các cú sốc bên ngoài, duy trì đà tăng tốc trong ba quý đầu năm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

9 tháng năm 2026, doanh thu công nghiệp công nghệ số ước đạt 5,3 triệu tỷ đồng Trong tháng 9/2026, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số doanh thu ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ.