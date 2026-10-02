Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Theo Quyết định, quy mô khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha, trong đó 57.998 ha đất liền (bao gồm toàn bộ diện tích các xã/phường: Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn) và 15.000ha mặt biển.

Quyết định nêu rõ: Khu kinh tế Vũng Áng là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả khu bến Cảng Vũng Áng, Sơn Dương; đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế.

Đồng thời, là trung tâm kinh tế, đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ quan trọng của vùng Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào miền Trung và Việt Nam; là cực tăng trưởng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh và vùng Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh đó, Khu kinh tế Vũng Áng là khu kinh tế tổng hợp, có hạ tầng hiện đại, đồng bộ làm động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ. Có liên kết hỗ trợ và chia sẻ với khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, khu kinh tế Hòn La và các vùng phụ cận, là khu vực phát triển hài hòa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng.

Phát triển khu kinh tế Vũng Áng thành khu vực trọng điểm Bắc Trung Bộ

Theo phê duyệt, mở rộng ranh giới, diện tích khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh để tạo quỹ đất, không gian phát triển và đầu tư phát triển trong tương lai.

Mục tiêu phát triển khu kinh tế Vũng Áng thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ; nghiên cứu triển khai các mô hình mới như Khu thương mại tự do, tạo đột phá thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương lân cận; đồng thời, tăng cường liên kết với các khu kinh tế, trung tâm kinh tế và các hành lang phát triển trong vùng và trên các tuyến giao thông quốc gia, quốc tế.

Xây dựng khu kinh tế Vũng Áng với các trụ cột: Công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển thương mại, dịch vụ.

Phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng-Sơn Dương; đảm bảo hiệu quả tổng hợp về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, bảo vệ môi trường.

Các tuyến đường huyết mạch tại Khu kinh tế Vũng Áng đang hoàn tất những giai đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Hoàn thiện môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng; thu hút đầu tư có chọn lọc

Thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước phát triển trở thành cực phát triển trọng tâm phía Nam của tỉnh, liên kết phát triển vùng Nam Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị. Hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của khu kinh tế. Xây dựng khu kinh tế Vũng Áng với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với cảng nước sâu.

Phát triển các loại hình dịch vụ logistics và vận tải, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục, y tế... chất lượng cao, kết nối thuận lợi với thị trường trong nước và quốc tế, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của tỉnh; bảo đảm sự đồng bộ giữa phát triển các khu chức năng với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khả năng đáp ứng về tài nguyên, năng lượng và các điều kiện thiết yếu khác.

Triển khai một số công trình hạ tầng kỹ thuật-kinh tế-xã hội quan trọng của khu kinh tế; tạo nhiều việc làm, tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; từng bước hình thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng; phù hợp với nhu cầu phát triển và khả năng huy động, cân đối các nguồn lực, thực hiện theo phân kỳ đầu tư.

Hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, thông thoáng; thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và sản xuất, kinh doanh tại khu kinh tế; đồng thời, thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết, lan tỏa và phù hợp với định hướng phát triển của vùng, của tỉnh. Bảo đảm môi trường sinh thái, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn khu kinh tế và khu vực phụ cận.

Lộ trình và kế hoạch phát triển

Giai đoạn 2026-2027: Hoàn thành Quy hoạch chung khu kinh tế mở rộng và một số quy hoạch phân khu 1/2.000 đối với các phân khu quan trọng, tạo điều kiện để phát triển nhanh khu kinh tế trong giai đoạn sau; xây dựng và khởi công xây dựng một số cơ sở hạ tầng lớn; xúc tiến mạnh việc thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước; thực hiện các công việc cụ thể sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng/điều chỉnh ranh giới khu kinh tế Vũng Áng.

Giai đoạn 2028-2030: Bước đầu vận hành hiệu quả các công trình, dự án đã xây dựng; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ trên toàn khu kinh tế; tiếp tục thu hút đầu tư các dự án vào khu kinh tế trong giai đoạn sau năm 2030; nghiên cứu triển khai một số mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới trong khu kinh tế.

Giai đoạn 2031-2050: Hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế, xã hội của khu kinh tế đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành diện mạo của đô thị đáng sống, xanh thông minh, với các dịch vụ chất lượng cao...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 3/4/2006 và Quyết định số 19/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ./.

Khai mở dư địa, kích hoạt làn sóng đầu tư mới vào Khu kinh tế Vũng Áng Không chỉ tối ưu hóa quỹ đất và hạ tầng kết nối, Vũng Áng đang hình thành diện mạo mới, kích hoạt làn sóng đầu tư lớn vào công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics.