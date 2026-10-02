Đà Nẵng đưa 8 cơ sở nhà, đất công bỏ trống vào khai thác, sử dụng

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai Kết luận thanh tra số 402/KL-TTCP ngày 1/7/2026 của Thanh tra Chính phủ, với nhiệm vụ và thời hạn cụ thể giao cho từng cơ quan, đơn vị.

Đến nay, toàn bộ 8 cơ sở nhà, đất bỏ trống trên 12 tháng đã được xử lý, từng bước phát huy hiệu quả sử dụng.

Trước đó, ngày 20/8/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 429/KH-UBND để triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 402/KL-TTCP; trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể với từng mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho các cơ quan, đơn vị địa phương và định kỳ hằng tháng tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đối với 8 cơ sở nhà, đất được xác định bỏ trống trên 12 tháng trong Kết luận thanh tra, đến nay thành phố đã chỉ đạo xử lý và cả 8 cơ sở đã được xử lý, khai thác.

Cụ thể, 5 cơ sở đã thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý, khai thác: Trường mầm non Họa My-Tổ 14 số 07 Nại Nghĩa, phường Nại Hiên Đông quận Sơn Trà cũ; Điểm trường thôn An Trạch-Trường Tiểu học Hòa Tiến 2 thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang cũ; Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ - phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn cũ; Cơ sở nhà, đất nguyên là Trụ sở Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam (xã Tam An, huyện Phú Ninh cũ); Cơ sở nhà đất trụ sở Ban Quản lý các dự án công cộng (cũ) tại 489 đường Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ (cũ).

Đối với 02 lô đất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết Đà Nẵng đang quản lý (Lô 14-Q, Khu phố chợ Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn và lô B2-29, B2-30, đường Tân Thái 10, phường Mân Thái, quận Sơn Trà cũ): Công ty đã triển khai thủ tục để đầu tư đưa vào khai thác sử dụng.

Cụ thể: Lô 14-Q, Khu phố chợ Hòa Hải, Công ty đã tổ chức khởi công tháng 9-2026 (dự kiến đầu tư xong để vào sử dụng trong thời gian 75 ngày); Lô B2-29, B2-30 đường Tân Thái 10: Hiện nay đang triển khai thủ tục xin giấy phép xây dựng để sớm đưa vào sử dụng làm điểm kinh doanh xổ số kiến thiết.

1 cơ sở đã giao cho Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phước để chuyển đổi công năng, sử dụng vào mục đích công cộng là cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tiên Phước (cũ).

Theo thông báo Kết luận thanh tra số 3550/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có 212 cơ sở chưa được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý theo các quy định trước đây. Đến thời điểm thanh tra, còn 201 cơ sở chưa được thực hiện sắp xếp, xử lý theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP.

Cùng với việc chậm sắp xếp, hồ sơ quản lý tài sản công tại nhiều cơ sở cũng chưa được hoàn thiện. Tính đến ngày 1/7/2025, có 1.394 cơ sở chưa lập, quản lý đầy đủ hồ sơ tài sản công. Đến thời điểm thanh tra tháng 11/2025, có 1.019 cơ sở chưa hoàn thành việc xác định giá trị tài sản.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra tình trạng nhiều cơ sở chưa thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản công theo quy định./.

Nhiều hạn chế trong sử dụng cơ sở nhà đất tại An Giang Tại Phú Quốc, có 7 điểm trung tâm bỏ trống trên 6 năm và một cơ sở bị lấn chiếm. Tại thành phố Rạch Giá (cũ), 22 cơ sở nhà, đất bỏ trống từ 6 đến 11 năm; 5 cơ sở bị lấn chiếm trên 6 năm.