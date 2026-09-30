Quảng Trị: Mở bán 545 căn hộ nhà ở xã hội tại Trung tâm Đồng Hới

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa công khai thông tin về giá bán và thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội Trung tâm thành phố Đồng Hới.

Dự án được xây dựng tại Tổ dân phố Đức Trường, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Dự án khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2027.

Dự án có tổng mức đầu tư 638 tỷ đồng, do Liên danh Công ty cổ phần Phúc Thành Quảng Bình - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Toàn Cầu làm nhà đầu tư; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà ở xã hội Trung tâm Đồng Hới là doanh nghiệp dự án.

Dự án gồm 2 tòa chung cư (A, B) cao 15 tầng và 1 tum, cung cấp tổng cộng 560 căn hộ. Diện tích căn hộ: Dao động từ 35,2m² đến hơn 74m² (có các loại từ 1 đến 3 phòng ngủ).

Dự án khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2027.

Thông tin chi tiết về đợt mở bán nhà ở xã hội tại dự án này được công bố như sau: • Giá bán: 18,9 triệu đồng/m² (đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, chưa gồm 2% kinh phí bảo trì). • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/10/2026 đến hết ngày 30/11/2026. • Số lượng mở bán: 545 căn hộ (trên tổng số 560 căn của dự án). • Diện tích căn hộ: Từ 35,2 m² đến 74,2 m². • Địa điểm nộp hồ sơ trực tiếp: Văn phòng Công ty TNHH Nhà ở xã hội Trung tâm Đồng Hới, đường Lê Trực, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Điện thoại liên hệ: 0982.437.434).

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã bố trí 59 khu vực, dự án phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 278ha; trong đó, gần 128ha dành cho phát triển nhà ở xã hội và hơn 150 ha dành cho nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp.

Toàn tỉnh đang triển khai 13 dự án nhà ở xã hội, với tổng quy mô hơn 6.500 căn hộ. Trong số này, 7 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa khởi công; 6 dự án đủ điều kiện mở bán, với quy mô 2.427 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 2.350 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu bàn giao khoảng 300 căn hộ cho khách hàng vào cuối năm 2026. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Trong số đó có một số dự án tiêu biểu như Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Thương mại-Dịch vụ Nam Đông Hà (phường Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà): Quy mô 142 căn, là dự án cơ bản hoàn thành đầu tiên trên địa bàn tỉnh tiếp nhận đơn đăng ký mua từ cuối năm 2025.

Dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1 với quy mô 309 căn hộ (diện tích 42,32–70,5 m²), giá bán bình quân khoảng 17,2 triệu đồng/m², do liên danh chủ đầu tư triển khai và đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai từ đầu năm 2026.

Dự án Khu nhà ở xã hội trung tâm thành phố Đồng Hới có 280 căn hộ (Khối nhà A) đủ điều kiện mở bán và cho thuê mua từ khoảng tháng 6/2026 với mức giá dự kiến khoảng 18,9 triệu đồng/m².

Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 gồm 3 tòa nhà, trong đó tòa nhà T1 đã hoàn thành phần thân, đủ điều kiện và đang thực hiện các thủ tục mua bán căn hộ.

Các dự án này áp dụng chính sách vay vốn ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội với mức vay tối đa 80% giá trị hợp đồng, lãi suất 5,4%/năm trong thời hạn tối đa 25 năm.

Đối với người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đề nghị hộ gia đình, cá nhân chỉ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến cho chủ đầu tư tại địa điểm tiếp nhận hoặc địa chỉ điện tử đã công bố; hoặc nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi cá nhân đang làm việc để tổng hợp, gửi chủ đầu tư theo quy định.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc trái quy định.

Người dân được khuyến cáo không nhận chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định; không đăng ký, nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại những địa điểm không được chủ đầu tư công bố trên trang thông tin của Sở Xây dựng Quảng Trị./.

Bắc Ninh khởi công dự án nhà ở xã hội vốn gần 806 tỷ đồng Thành phố Bắc Ninh xác định việc bảo đảm chỗ ở phù hợp cho người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp là nội dung cần được quan tâm trong quá trình phát triển đô thị.