Nga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 2/10 tuyên bố nước này sẽ cân nhắc khả năng nới lỏng một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong trường hợp sản lượng khai thác và tinh chế vượt quá nhu cầu tiêu thụ nội địa.

Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ.”

Mặc dù đầu tuần này Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu diesel đối với các nhà sản xuất nhiên liệu đến hết tháng 10, song Chính phủ Nga vẫn tiếp tục theo dõi sát thị trường và “sẽ cân nhắc mở lại một phần hoạt động xuất khẩu nếu sản lượng diesel vượt quá nhu cầu nội địa.”

Trước khi áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu vào mùa Hè năm nay để ưu tiên thị trường trong nước, Nga là quốc gia xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ.

Cũng trong ngày 2/10, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Pháp sau những cuộc đàm phán nhằm phối hợp hành động để ổn định thị trường năng lượng thế giới, các nước thành viên G7 đã thống nhất triển khai đợt xả kho phối hợp thông qua Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) với khối lượng 100 triệu thùng.

Quyết định này sẽ được thực thi ngay lập tức và kéo dài trong vòng 4 tháng, trong đó, G7 và các đối tác tập trung xả một lượng lớn dầu diesel trong 20 ngày đầu./.

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10/2026 Nga đã ký nghị định về việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil được vận chuyển từ lãnh thổ Nga bởi các nhà sản xuất trực tiếp cho đến hết ngày 31/10/2026.