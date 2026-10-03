Ông Donald Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng về việc liệu phương án cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ đã bị bãi bỏ hay chưa, Tổng thống Trump khẳng định: “Phương án đó chưa bao giờ thực sự được cân nhắc. Tuy nhiên, hành động của châu Âu là rất đáng được ghi nhận.”

Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá châu Âu “sở hữu nguồn cung dầu diesel dồi dào và họ sẽ đóng góp lớn cho thế giới.” Ông cũng cam kết Washington “sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu, mà sẽ thực hiện đúng những gì cần làm.”

Trước đó, hôm 22/9, Tổng thống Trump từng lần đầu tiên đề cập khả năng ủng hộ lệnh cấm xuất khẩu diesel - biện pháp dù góp phần giảm chi phí cho người tiêu dùng tại nền kinh tế số 1 thế giới, nhưng có nguy cơ đẩy thị trường quốc tế vào cảnh khan hiếm nguồn cung.

Thậm chí cho tới ngày 1/10, người đứng đầu Nhà Trắng vẫn tuyên bố Mỹ tiếp tục cân nhắc lựa chọn này song song với việc gây sức ép để châu Âu giải phóng nguồn dự trữ.

Tuyên bố bãi bỏ ý định cấm xuất khẩu của Mỹ được đưa ra ngay sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cùng ngày nhất trí xả tổng cộng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ các kho dự trữ chiến lược trong vòng 4 tháng tới, nhằm hạ nhiệt căng thẳng nguồn cung do tác động của cuộc chiến tại Iran.

Trước đó trong ngày 2/10, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Anna-Kaisa Itkonen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã sẵn sàng phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về khả năng xả các kho dự trữ nhiên liệu nhằm kéo giảm giá năng lượng.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, quy mô của đợt xả kho tiềm tàng vẫn chưa được xác nhận, mặc dù Pháp đã đề xuất giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel, tương đương khoảng 6,7 triệu tấn - song song với 50 triệu thùng dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp của IEA vào sáng 2/10 (giờ địa phương).

Ông George Shaw - nhà phân tích cấp cao về thị trường sản phẩm chưng cất tại Kpler - đánh giá đề xuất xả 50 triệu thùng dầu diesel là khối lượng rất đáng kể.

Theo Kpler, EU và Anh đã nhập khẩu 24,25 triệu thùng dầu diesel từ bên ngoài khu vực trong tháng 9, có nghĩa là đợt xả kho được đề xuất sẽ tương đương khoảng gấp đôi khối lượng nhập khẩu hàng tháng.

Giới phân tích đồng thuận cho rằng tác động lên giá cả sẽ phụ thuộc vào cả khối lượng và tốc độ tiếp cận thị trường của nguồn nhiên liệu được xả kho.

Xăng và dầu diesel vẫn duy trì mức giá hết sức đắt đỏ tại châu Âu không chỉ vì giá dầu thô quốc tế leo thang, mà còn vì chi phí tăng vọt và năng lực lọc dầu bị hạn chế. Các nhà máy lọc dầu ở châu Âu đang vận hành gần như hết công suất và hầu như không còn dư địa để tăng sản lượng.

Những hạn chế này khiến châu Âu phải phụ thuộc vào dầu diesel nhập khẩu. Do đó, việc xả các sản phẩm đã tinh chế từ kho dự trữ chiến lược của các nước EU có thể là con đường nhanh nhất để tác động lên giá cả./.

Nga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel Nga có thể nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel nếu sản lượng vượt quá nhu cầu nội địa, trong khi G7 đồng thời xả kho hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu.