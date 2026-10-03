Công nghệ làm mới hoạt động tình nguyện Hè

Lần đầu tiên Bản đồ số Mùa Hè xanh toàn quốc được vận hành trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026; trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong tư vấn tâm lý cho thí sinh...

Lần đầu tiên Bản đồ số Mùa Hè xanh toàn quốc được vận hành trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026; trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong tư vấn tâm lý cho thí sinh; các đội hình “Bình dân học vụ số” được triển khai tại 100% xã, phường, đặc khu.

Những cách làm mới cho thấy hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ đang được tổ chức theo hướng gắn công nghệ với nhu cầu cụ thể của cộng đồng.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp./.