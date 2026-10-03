ASIAD 2026: Trung Quốc vượt mốc 300 huy chương, Việt Nam xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp

Trung Quốc dẫn đầu với hơn 300 huy chương các loại, Việt Nam đạt tổng 24 huy chương và xếp thứ 21 sau ngày thi đấu 2/10 tại ASIAD 2026.

Ngày thi đấu 2/10 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc vượt mốc 300 huy chương trên bảng tổng sắp (162 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 73 Huy chương Đồng).

Đứng thứ hai là đoàn chủ nhà Nhật Bản, với 72 Huy chương Vàng, 83 Huy chương Bạc và 85 HCĐ; đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba, với 33 Huy chương Vàng, 39 Huy chương Bạc và 62 Huy chương Đồng.

Thứ tự các vị trí tiếp theo là đoàn Uzbekistan, Ấn Độ, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Bahrain, Malaysia...

Hết ngày thi đấu 2/10, đoàn Việt Nam giành thêm hai Huy chương Bạc ở các môn quyền Anh và taekwondo; nâng tổng số huy chương giành được lên 24, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp toàn đoàn./.