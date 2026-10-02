ASIAD 2026: Việt Nam giành huy chương Bạc ở nội dung Taekwondo thực tế ảo

Võ sỹ Châu Ngọc Tuyết Sang đã giành huy chương Bạc ở nội dung Taekwondo thực tế ảo tại ASIAD 2026 sau khi để thua Jeus Gabriel Derick (Philippines) trong trận chung kết. Đây là nội dung lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu ASIAD, với thể thức đặc biệt khi các vận động viên nam và nữ tranh tài chung.



Tuyết Sang bước vào trận chung kết với nhiều kỳ vọng sau hành trình ấn tượng từ vòng tứ kết. Tuy nhiên, trước đối thủ đến từ Philippines, võ sỹ Việt Nam không thể hoàn tất hành trình bằng tấm huy chương Vàng. Cô để thua với tỷ số 0-2, trong đó điểm số hai hiệp lần lượt là 0-500 và 0-620, qua đó giành huy chương Bạc.



Trước đó, Tuyết Sang lần lượt vượt qua Tongchan Sasikarn (Thái Lan) ở tứ kết và Zong Han Darren (Singapore) ở bán kết để giành quyền vào trận tranh huy chương Vàng. Ở bán kết, võ sỹ Việt Nam thi đấu hiệu quả trong cả hai hiệp, đạt lần lượt 640 và 800 điểm, qua đó vượt qua đối thủ Singapore.



Trong khi đó Jeus Gabriel Derick đã đánh bại Bakisgheva Rita (Kazakhstan) ở bán kết. Đáng chú ý, Derick là vận động viên nam, bởi nội dung Taekwondo thực tế ảo không chia bảng đấu theo giới tính như các nội dung Taekwondo đối kháng truyền thống.



Taekwondo thực tế ảo là nội dung kết hợp kỹ thuật võ thuật với công nghệ thực tế ảo và hệ thống mô phỏng chuyển động thời gian thực. Vận động viên đeo kính VR và các thiết bị cảm biến chuyển động gắn trên cơ thể.

Những động tác như di chuyển, né tránh hoặc tung đòn trong thực tế được hệ thống số hóa và tái hiện thông qua nhân vật đại diện trong không gian ảo.



Khác với Taekwondo đối kháng truyền thống, các vận động viên không trực tiếp va chạm.

Kết quả được tính dựa trên thanh đo thể lực (HP - Health Points); lực, tốc độ và độ chính xác của đòn đánh được hệ thống chuyển hóa thành mức sát thương đối với đối thủ.



Việc lọt vào chung kết và giành huy chương Bạc ở nội dung mới này vẫn là dấu ấn đáng chú ý của Tuyết Sang tại ASIAD 2026. Thành tích của võ sỹ Việt Nam cũng cho thấy khả năng thích ứng với một hình thức thi đấu kết hợp giữa thể thao truyền thống và công nghệ./.

ASIAD 2026 ngày 2/10: Kỳ vọng HCV Boxing, Cầu mây nữ hướng tới chung kết Trong ngày thi đấu chính thức thứ 14, đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 kỳ vọng giành được huy chương Vàng ở môn Boxing và Cầu mây.

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