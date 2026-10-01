Ngày thi đấu 1/10 tại ASIAD 2026: Nhiều cơ hội huy chương chờ Thể thao Việt Nam

Ngày thi đấu 1/10 hứa hẹn là một trong những ngày sôi động và đáng chú ý của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, với tâm điểm là trận chung kết Boxing hạng 51kg nữ của Nguyễn Thị Tâm.

Bên cạnh cơ hội tranh huy chương Vàng của nữ võ sỹ, các vận động viên Việt Nam còn bước vào nhiều nội dung quan trọng ở Esports, Bắn súng, Bắn cung, Jujitsu, Taekwondo, Vật và Cầu mây.

Sau khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova của Kazakhstan với tỷ số 5-0 ở bán kết ngày 30/9, Nguyễn Thị Tâm đã giành quyền vào trận tranh huy chương Vàng hạng 51kg nữ. Đối thủ của cô là Wu Yu của Trung Quốc, đương kim vô địch Olympic. Đây là cơ hội để Boxing Việt Nam hướng tới tấm huy chương Vàng tiếp theo của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Trong khi đó, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam bước vào trận bán kết gặp Đài Bắc Trung Hoa, qua đó đứng trước cơ hội giành huy chương. Việc góp mặt ở vòng đấu này cũng đưa Esports Việt Nam tiến gần hơn tới cuộc đua tranh huy chương Vàng tại Đại hội.

Bắn súng tiếp tục nhận được sự chú ý khi Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam tranh tài ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Vòng loại sẽ quyết định những xạ thủ giành quyền vào chung kết và tiếp tục cạnh tranh huy chương.

Ở môn Bắn cung, Đặng Công Đức bước vào tứ kết nội dung Cung 3 dây nam gặp Choi Yong Hee của Hàn Quốc. Nếu giành chiến thắng, cung thủ Việt Nam sẽ tiếp tục tranh bán kết và sau đó có thể bước vào các trận tranh huy chương trong cùng ngày. Với lịch thi đấu liên tiếp, sự tập trung và khả năng duy trì phong độ sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của Đặng Công Đức.

Các môn võ cũng mang đến nhiều điểm đáng chú ý. Ở môn Jujitsu, Cấn Văn Thắng, Đặng Đình Tùng và Lê Trọng Hoàng đồng loạt xuất trận ở các hạng cân nam, trong khi Vương Trần Hoài Thương và Phùng Thị Huệ tranh tài ở hạng dưới 48kg nữ. Với thể thức thi đấu từ vòng loại đến bán kết, các võ sỹ Việt Nam sẽ phải nỗ lực vượt qua từng trận đấu để tiến gần hơn tới khu vực tranh huy chương.

Ở môn Taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang và Nguyễn Xuân Thành tranh tài ở nội dung Quyền cá nhân nữ và nam.

Trong khi đó, môn Vật có Nguyễn Đình Huy thi đấu hạng 60kg và Nguyễn Công Mạnh tranh tài hạng 77kg Vật cổ điển nam.

Cầu mây tiếp tục hành trình tại nội dung Quadrant với đội 4 người nam gặp Ấn Độ và đội nữ đối đầu Philippines. Sau khi cả hai đội đều giành chiến thắng trong ngày ra quân 30/9, những trận đấu tiếp theo sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng tiến sâu của các tuyển thủ Việt Nam.

Ở môn Golf, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh bước vào vòng 2 nội dung nữ, trong khi Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục tranh tài ở nội dung nam. Thành tích cá nhân đồng thời được tính vào kết quả đồng đội, nên mỗi vòng đấu đều có ý nghĩa đối với thành tích chung của Golf Việt Nam.

Cũng trong ngày 1/10, đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam gặp Uzbekistan ở vòng phân hạng 9-16, tiếp tục mục tiêu cải thiện thứ hạng sau vòng bảng.

Sau 11 ngày thi đấu chính thức tại ASIAD 2026, đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng, tổng cộng 21 huy chương, tạm xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng thành tích toàn đoàn.

Với sự hiện diện của một trận chung kết Boxing cùng hàng loạt vòng đấu quan trọng ở Esports, Bắn súng, Bắn cung và các môn võ, ngày 1/10 có thể mang đến những diễn biến đáng chú ý cho đoàn Thể thao Việt Nam trong chặng nước rút của ASIAD 2026./.

ASIAD 2026: Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp, Việt Nam có 21 huy chương Ngày 30/9, Đoàn Việt Nam có thêm 1 huy chương Đồng và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương (2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng).