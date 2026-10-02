Hà Nội phát triển 13 môn thể thao trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD và Olympic

Theo Kế hoạch số 383/KH-UBND do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành ngày 30/9/2026 về phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026-2045, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung đầu tư 13 môn với khoảng 50 vận động viên trọng điểm.

Phấn đấu duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao

Theo Kế hoạch, thành phố phấn đấu duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao; tiếp tục đóng góp lực lượng nòng cốt cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD, Olympic và các giải vô địch châu Á, thế giới.

Việc tổ chức đầu tư theo từng chu kỳ ASIAD, Olympic, gắn với kết quả chuyên môn của từng môn, nội dung và vận động viên; thực hiện rà soát, sàng lọc định kỳ, tập trung nguồn lực cho các trường hợp có khả năng hoàn thành mục tiêu, không phân bổ bình quân, dàn trải.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung đầu tư 13 môn với khoảng 50 vận động viên trọng điểm trên cơ sở thế mạnh hiện có, được chia thành 2 nhóm.

Nhóm môn Olympic trọng điểm gồm 10 môn: Bắn cung, Bắn súng, Cử tạ, Đua thuyền, Điền kinh, Boxing, Thể dục, Vật, Đấu kiếm và Judo, với dự kiến 37 vận động viên.

Thành phố tập trung vào các nội dung có vận động viên đạt hoặc tiệm cận chuẩn châu Á, thế giới; có khả năng vượt qua vòng loại, đạt chuẩn thành tích, thứ hạng hoặc các điều kiện để tham dự Olympic, từng bước tiếp cận nhóm cạnh tranh huy chương.

Nhóm môn trọng điểm ASIAD gồm 3 môn: Cầu mây, Karate và Wushu, với dự kiến 13 vận động viên. Mục tiêu là tập trung vào các nội dung có thế mạnh của Hà Nội, có thành tích ổn định tại các giải châu Á, thế giới và khả năng trực tiếp tranh chấp huy chương, nhất là huy chương vàng ASIAD. Danh mục môn, nội dung và vận động viên trọng điểm sẽ được rà soát hằng năm và sau mỗi kỳ ASIAD, Olympic để điều chỉnh phù hợp với chương trình thi đấu, hệ thống vòng loại, thành tích thực tế và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Phân cấp đầu tư thành 3 cấp

Thành phố dự kiến phân cấp đầu tư thành 3 cấp. Cấp 1 là nhóm vận động viên mục tiêu tham dự Olympic và huy chương vàng ASIAD, mỗi năm lựa chọn khoảng 8-10 vận động viên hoặc nội dung có khả năng cao nhất để tập trung đầu tư. Nhóm này được ưu tiên cao nhất về chuyên gia, tập huấn, thi đấu quốc tế, khoa học công nghệ, y học thể thao, dinh dưỡng, phục hồi và trang thiết bị chuyên môn; được rà soát tối thiểu 2 lần/năm.

Cấp 2 gồm các vận động viên còn lại trong danh sách 50 vận động viên trọng điểm giai đoạn 2026-2030, được xây dựng chương trình đào tạo theo từng môn, nội dung và ưu tiên tham dự các giải quốc tế cần thiết. Cấp 3 là lực lượng kế cận, được tuyển chọn từ tuyến năng khiếu, tuyến trẻ, trường học, câu lạc bộ và cơ sở đào tạo, nhằm bảo đảm nguồn bổ sung thường xuyên cho các nhóm đầu tư trọng điểm.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu có ít nhất 2 vận động viên vượt qua vòng loại, đạt chuẩn thành tích, thứ hạng hoặc các điều kiện theo quy định để tham dự Olympic 2028; có vận động viên tiếp cận nhóm cạnh tranh huy chương. Thành phố phấn đấu vận động viên Hà Nội đóng góp 1-2 huy chương vàng tại ASIAD và đạt thành tích cao tại các giải vô địch châu Á, thế giới.

Giai đoạn 2031-2036, quy mô lực lượng trọng điểm dự kiến nâng lên khoảng 70-80 vận động viên, phấn đấu có vận động viên thuộc nhóm cạnh tranh huy chương tại Olympic 2032 và Olympic 2036, đồng thời đóng góp 2-3 huy chương vàng tại mỗi kỳ ASIAD trong giai đoạn.

Giai đoạn 2037-2045, thành phố tiếp tục rà soát danh mục môn, nội dung và vận động viên theo từng chu kỳ; phấn đấu có vận động viên Hà Nội giành huy chương Olympic, duy trì đóng góp từ 2-3 huy chương vàng trở lên tại mỗi kỳ ASIAD và hoàn thiện các điều kiện huấn luyện, thi đấu, khoa học, y học thể thao đáp ứng yêu cầu đào tạo vận động viên trình độ châu Á, thế giới; đồng thời, tham gia chuẩn bị các điều kiện theo phân công của cấp có thẩm quyền để phục vụ mục tiêu Việt Nam đăng cai ASIAD năm 2038.

Các vận động viên thi đấu môn Vật. (Ảnh TTXVN phát)

Kế hoạch xác định hoàn thành rà soát 50 vận động viên trọng điểm của 13 môn; hằng năm lựa chọn 8-10 vận động viên hoặc nội dung cấp 1. Xây dựng hồ sơ quản lý đối với 100% vận động viên trọng điểm, gồm thành tích thi đấu, chỉ số thể lực và y sinh học, lịch sử chấn thương, thứ hạng quốc tế, mục tiêu từng năm, hệ thống giải cần tham dự và nhu cầu chuyên gia, tập huấn, dinh dưỡng, phục hồi; đánh giá tối thiểu 6 tháng/lần.

Đối với nhóm môn Olympic, xác định hệ thống vòng loại, thời gian xét chuẩn, thứ hạng, các giải vòng loại hoặc giải có giá trị đối với việc tham dự Olympic của từng môn để xây dựng lịch huấn luyện, thi đấu cho từng vận động viên.

Đối với nhóm môn trọng điểm ASIAD, xác định các nội dung thành phố có khả năng tranh chấp huy chương; đối chiếu thành tích của vận động viên với nhóm huy chương tại ASIAD, giải vô địch châu Á và thế giới gần nhất để xây dựng chỉ tiêu chuyên môn.

Các vận động viên thi đấu môn Boxing. (Ảnh TTXVN phát)

Xây dựng chương trình huấn luyện cá thể hóa theo năm đối với 100% vận động viên cấp 1, xác định rõ chỉ tiêu thể lực, kỹ thuật, thành tích, lịch tập huấn và số giải quốc tế cần tham dự. Thuê chuyên gia trong nước, quốc tế tập trung cho môn, nội dung và vận động viên có mục tiêu cụ thể; gắn nhiệm vụ chuyên gia với chỉ tiêu chuyên môn và trách nhiệm chuyển giao phương pháp, giáo án cho huấn luyện viên.

Khoa học công nghệ, y học và dinh dưỡng thể thao được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Thành phố ưu tiên kiểm tra thể lực, sinh lý vận động, phân tích kỹ thuật, phòng ngừa chấn thương, phục hồi, dinh dưỡng và tâm lý thi đấu cho vận động viên cấp 1 và nhóm môn Olympic. 100% vận động viên trọng điểm có hồ sơ sức khỏe, trong đó vận động viên cấp 1 được kiểm tra chuyên sâu tối thiểu 2 lần/năm và trước các giải mục tiêu quan trọng.

Ưu tiên cải tạo, nâng cấp các địa điểm tập luyện hiện có phục vụ 13 môn trọng điểm

Về cơ sở vật chất, giai đoạn 2026-2030, ưu tiên cải tạo, nâng cấp các địa điểm tập luyện hiện có phục vụ trực tiếp 13 môn trọng điểm, trước hết là các môn, nội dung và vận động viên cấp 1.

Thành phố từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội để phục vụ đội tuyển thành phố, phối hợp huấn luyện đội tuyển quốc gia và tổ chức các giải thể thao quốc tế.

Nguồn lực được ưu tiên theo thứ tự cấp 1, cấp 2 và lực lượng kế cận; trong từng cấp tiếp tục ưu tiên các môn, nội dung có khả năng hoàn thành mục tiêu Olympic và giành huy chương Vàng ASIAD.

Bên cạnh nguồn lực ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để hỗ trợ đào tạo, thuê chuyên gia, tập huấn, thi đấu quốc tế, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ trực tiếp vận động viên, đội tuyển các môn thể thao trọng điểm.

Hiệu quả đầu tư được đánh giá theo đặc thù từng nhóm môn. Với nhóm Olympic, căn cứ vào chuẩn thành tích, thứ hạng quốc tế, kết quả vòng loại, các giải vô địch châu Á, thế giới và Olympic; với nhóm ASIAD, căn cứ thành tích tại các giải vô địch châu Á, thế giới, thứ hạng châu Á và khả năng tranh chấp huy chương ASIAD. Kết quả đánh giá là cơ sở để tiếp tục, tăng, giảm hoặc dừng đầu tư trọng điểm./.

ASIAD 2026: Đoàn thể thao Việt Nam cán mốc 20 huy chương Tính đến 9g sáng 29/9, đoàn Việt Nam đã giành được tổng cộng 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng, tạm xếp vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.