FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan, vào trận tranh hạng Ba

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, đội tuyển Việt Nam đã ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2 trong trận đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Gelora Bung Karno chiều 2/10, qua đó giành vị trí thứ hai bảng đấu và quyền vào trận tranh hạng Ba.

Nhập cuộc với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để chắc suất vào trận tranh hạng Ba, đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Pakistan. Các học trò huấn luyện viên Kim Sang Sik không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt, trong khi một sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá.

Phút 31, từ tình huống Việt Nam để mất bóng và phối hợp phòng ngự thiếu chắc chắn, Mohib Ullah thoát xuống đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang rồi dứt điểm mở tỷ số cho Pakistan. Bị dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình ngay từ đầu hiệp hai. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đưa Nguyễn Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân, giúp lối chơi của đội tuyển Việt Nam trở nên sắc nét hơn.

Phút 50, Hai Long tạo bước ngoặt khi nhận đường chuyền của Phan Tuấn Tài, vượt qua hậu vệ Pakistan rồi dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chỉ 7 phút sau, đội tuyển Việt Nam hoàn tất cuộc ngược dòng. Đình Bắc xử lý khéo léo bên cánh trái rồi chuyền vào để Hoàng Đức băng lên dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 2-1.

Tiếp tục duy trì sức ép, đội tuyển Việt Nam tạo thêm nhiều cơ hội và đến phút 80, Đình Bắc có pha xử lý trong vòng cấm trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1.

Pakistan không buông xuôi. Phút 88, Kaleem Ullah ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3, khiến những phút cuối trận trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng dập tắt hy vọng của đối thủ. Phút 90, Đình Bắc thực hiện đường chuyền để Williams Minh Hoàng băng xuống dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 4-2. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Minh Hoàng trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với 6 điểm, đứng thứ hai bảng B, sau Thái Lan.

Trước đó, Thái Lan đã giành quyền vào chung kết sau khi đánh bại Việt Nam 2-0 ở lượt trận thứ hai. FIFA xác nhận Thái Lan đã chắc suất vào chung kết sau hai trận toàn thắng.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức, quy tụ 14 đội tuyển và diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia, đội đứng thứ hai bảng A, trong trận tranh hạng Ba ngày 5/10. Trong khi đó, Thái Lan sẽ gặp Indonesia trong trận chung kết./.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik xin lỗi, nhận trách nhiệm sau trận thua Thái Lan Huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia.