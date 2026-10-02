Xem trực tiếp trận Việt Nam-Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng màn chạm trán Pakistan trên sân Gelora Bung Karno vào lúc 16g hôm nay (2/10).

Sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội vào chung kết nhưng vẫn còn mục tiêu cạnh tranh suất góp mặt ở trận tranh hạng ba.

Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang tạm xếp nhì bảng B, nhiều hơn 2 điểm so với Philippines và Pakistan. Việt Nam đang có lợi thế so với Philippines về thành tích đối đầu (thắng 1-0 ở trận ra quân).

Điều này đồng nghĩa với việc "các chiến binh Sao vàng" chỉ cần hòa Pakistan là sẽ ghi tên mình vào trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam hướng đến là giành chiến thắng trước đội tuyển Pakistan.

Đội hình ra sân của Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Trước trận đấu này, ông Kim Sang-sik khẳng định đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chạm trán Pakistan và đội tuyển cần một chiến thắng để có thể bước vào trận tranh hạng Ba "vì vậy, mục tiêu hàng đầu chắc chắn là chiến thắng."

Cùng giờ với trận Việt Nam-Pakistan, Philippines sẽ chạm trán Thái Lan và cũng hướng đến mục tiêu chiến thắng để giành nhì bảng nếu Việt Nam bất ngờ để thua Pakistan.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Pakistan sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, TV360 và MyTV./.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước Pakistan Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Pakistan, để giành nhì bảng và góp mặt ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.

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