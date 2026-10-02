ASIAD 2026: Việt Nam giành 2 huy chương Bạc, cầu mây nữ vào chung kết

Đoàn Thể thao Việt Nam có ngày thi đấu 2/10 đáng chú ý tại ASIAD 2026 khi giành thêm 2 tấm huy chương Bạc nhờ Nguyễn Thị Tâm ở môn boxing và Châu Ngọc Tuyết Sang ở taekwondo thực tế ảo.

Bên cạnh đó, đội tuyển cầu mây 4 người nữ cũng vượt qua chủ nhà Nhật Bản để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.

Tâm điểm trong ngày là trận chung kết boxing hạng 51 kg nữ của võ sỹ Nguyễn Thị Tâm. Sau hành trình ấn tượng, trong đó có chiến thắng 5-0 trước nhà vô địch thế giới Alua Balkibekova của Kazakhstan ở bán kết, tay đấm Việt Nam bước vào trận tranh huy chương Vàng với võ sỹ Wu Yu của Trung Quốc.

Wu Yu là đương kim vô địch Olympic Paris 2024 và đang đứng số một thế giới. Trước đối thủ có tốc độ và kỹ thuật rất cao, Nguyễn Thị Tâm gặp nhiều khó khăn trong hai hiệp đầu. Sang hiệp ba, võ sỹ Việt Nam đẩy cao nhịp độ, chủ động tấn công nhưng không thể đảo ngược tình thế và chung cuộc thua 0-5.

Dù không thể giành huy chương Vàng, Nguyễn Thị Tâm vẫn tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành võ sỹ Việt Nam đầu tiên giành huy chương Bạc boxing tại đấu trường ASIAD. Trước kỳ đại hội này, boxing Việt Nam chưa từng có vận động viên góp mặt trong một trận chung kết Á vận hội.

Trước đó, Châu Ngọc Tuyết Sang cũng mang về một tấm huy chương Bạc ở nội dung taekwondo thực tế ảo. Võ sỹ Việt Nam có hành trình rất ấn tượng khi lần lượt vượt qua các đối thủ An Hyangsik của Hàn Quốc, Sasikarn Tongchan của Thái Lan và Zong Han Darren của Singapore để vào chung kết.

Trong trận tranh huy chương Vàng, Tuyết Sang gặp Jeus Gabriel Derick của Philippines. Đại diện Việt Nam không thể duy trì ưu thế như ở các vòng trước và để thua 0-2, qua đó nhận huy chương Bạc. Đây là tấm huy chương Bạc thứ hai của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 2/10.

Niềm hy vọng giành thêm huy chương Vàng của Việt Nam được đặt vào đội tuyển cầu mây 4 người nữ. Sau khi toàn thắng vòng bảng, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Thái Lan, các cô gái Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ổn định ở bán kết gặp chủ nhà Nhật Bản.

Đội tuyển Việt Nam thắng set đầu 15-8 trước khi tiếp tục kiểm soát thế trận để thắng 15-10 ở set hai, qua đó khép lại trận bán kết với tỷ số 2-0.

Ở trận bán kết còn lại, Thái Lan đánh bại Indonesia 2-0. Như vậy, Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan trong trận tranh huy chương Vàng lúc 7h ngày 3/10 theo giờ Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để đội tuyển cầu mây nữ bảo vệ tấm huy chương Vàng từng giành được ở kỳ ASIAD trước.

Sau hai tấm huy chương Bạc của Châu Ngọc Tuyết Sang và Nguyễn Thị Tâm, đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 24 huy chương, gồm 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng, tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp toàn đoàn./.

ASIAD 2026: Việt Nam giành huy chương Bạc ở nội dung Taekwondo thực tế ảo Taekwondo thực tế ảo là nội dung kết hợp kỹ thuật võ thuật với công nghệ thực tế ảo. Vận động viên đeo kính VR và các thiết bị cảm biến chuyển động gắn trên cơ thể.