Chính trị

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Cộng hòa Liên bang Đức nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước này.

Ngày 3/10, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 36 Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức (3/10/1990-3/10/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Frank Walter-Steinmeier; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Friedrich Merz; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc Hội Liên bang Julia Klockner và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Andreas Bovenschulte.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Johann Wadephul./.

(TTXVN/Vietnam+)
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