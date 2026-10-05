Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama ngày càng phát triển mạnh mẽ

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Panama vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa và quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực. Vì vậy, chuyến thăm lần này góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam-Panama ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama gắn bó, tin cậy

Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/8/1975, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia tuy cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững. Panama là một trong những quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên công nhận nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được bồi đắp thông qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự đồng hành tại nhiều diễn đàn quốc tế.

Thời gian gần đây, quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực thông qua trao đổi đoàn, các cuộc gặp và tiếp xúc của các cấp, trong đó có cấp cao. Nổi bật là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Panama Carlos Arturo Hoyos và tiến hành phiên Tham khảo chính trị lần thứ II giữa hai Bộ Ngoại giao từ ngày 26 đến 29/7/2026.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tại phiên Tham khảo chính trị diễn ra vào ngày 28/7/2026, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của Panama tại khu vực Mỹ Latinh và mong muốn quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, qua đó phát huy thế mạnh về kinh tế và vị trí địa chiến lược của Panama và Việt Nam như hai đầu cầu gắn kết các nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh và ASEAN.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos Arturo Hoyos khẳng định Panama luôn ghi nhớ và cảm ơn Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký Nghị định thư về trung lập hóa vĩnh viễn kênh đào Panama; đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua; mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Panama sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để Việt Nam phát triển quan hệ với khu vực Mỹ Latinh, mong muốn thông qua Việt Nam để tiếp cận và mở rộng quan hệ với khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đã rà soát, đánh giá các lĩnh vực của quan hệ song phương và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới thực chất và bền vững hơn nữa.

Hai bên nhất trí thúc đẩy và chuẩn bị thực chất các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác như Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Ủy ban hỗn hợp về kinh tế-thương mại và đầu tư; tăng cường trao đổi giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; phối hợp với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như thương mại, đầu tư, hải quan, nông nghiệp, du lịch, hàng hải, giáo dục… nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Panama là thành viên.

Ngoài duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, hai nước cũng duy trì cơ chế Tham khảo Chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước và Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư song phương thông qua các hoạt động xúc tiến, trao đổi đoàn doanh nghiệp; tăng cường hợp tác vận tải biển, nông nghiệp, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Năm 2025, hai bên đã phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Panama (28/8/1975-28/8/2025) tại Hà Nội và Panama City, bao gồm tổ chức các cuộc triển lãm ảnh và tư liệu, hội thảo, chương trình giao lưu văn hóa-nghệ thuật và kết nối doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động này góp phần củng cố hiểu biết, tình đoàn kết và mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế-thương mại là trụ cột quan trọng, có tính bổ trợ lẫn nhau

Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định. Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 478,1 triệu USD, tăng 19,2% so với năm 2024. Những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Panama và từ Panama sang Việt Nam đều có tính bổ trợ cho nhau.

Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Panama các mặt hàng gồm giày dép, điện thoại và linh kiện, máy tính và sản phẩm điện tử, dệt may. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Panama các mặt hàng gồm giày dép, điện thoại và linh kiện, máy tính và sản phẩm điện tử, dệt may, phương tiện vận tải và phụ tùng, thủy sản; nhập khẩu chủ yếu từ Panama các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản cùng một số hàng nguyên liệu.

Panama sở hữu vị trí chiến lược ở Trung Mỹ, là cửa ngõ thương mại và trung tâm logistics hàng đầu của khu vực nhờ Kênh đào Panama - tuyến vận tải biển huyết mạch toàn cầu. Panama được coi là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận các thị trường Trung Mỹ và Caribe.

Đây là lợi thế để hai nước tăng cường hợp tác về logistics, vận tải biển và chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi mở rộng sang thị trường châu Mỹ và ngược lại.

Trong thương mại và đầu tư, Panama có thể trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam có thể là điểm tựa của Panama để tiếp cận thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Vì vậy, đánh giá về tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hai nước có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, hậu cần cảng biển, ngân hàng, giáo dục và đào tạo.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico, kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải cũng khẳng định Việt Nam và Panama có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, logistics, vận tải biển, tài chính, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch. Với vị trí chiến lược, Panama có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận châu Mỹ, trong khi Việt Nam có thể là cầu nối để Panama mở rộng sang thị trường ASEAN.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Panama làm ăn và đầu tư, đồng thời sẵn sàng chia sẻ hiểu biết và hỗ trợ Panama trong sản xuất lương thực, đặc biệt là trồng lúa. Để khai thác tối đa các tiềm năng trong quan hệ song phương, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đề xuất tăng cường trao đổi đoàn và ký kết các hiệp định hợp tác quan trọng; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; mở rộng hợp tác trong giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch nhằm tăng cường gắn kết nhân dân; và tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế trong việc bảo vệ luật pháp quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và ứng phó các thách thức toàn cầu.

Ngoài ra, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch và hợp tác giữa các địa phương của hai nước cũng luôn được tăng cường, góp phần tạo sự gắn kết bền vững giữa nhân dân hai nước. Thời gian qua, hai nước đã từng bước xây dựng được nền tảng hiểu biết thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục. Nổi bật là sự phối hợp giữa Đại sứ quán Panama tại Việt Nam với Khoa tiếng Tây Ban Nha (Đại học Hà Nội), hay các sự kiện triển lãm, Ngày Việt Nam tại Panama.

Du lịch cũng là lĩnh vực rất tiềm năng do cả hai nước đều sở hữu di sản thiên nhiên và văn hóa phong phú. Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông ký năm 2019 là nền tảng pháp lý quan trọng, góp phần tạo ra nhiều cơ hội thực chất để người dân, doanh nghiệp, địa phương hai nước gặp gỡ, giao lưu và hợp tác trực tiếp. Khi sự hiểu biết lẫn nhau được củng cố, đó sẽ là nền tảng xã hội vững chắc để quan hệ Việt Nam-Panama phát triển ổn định, bền vững và lâu dài.

Đưa quan hệ Việt Nam-Panama đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân lần này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với quan hệ hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải, đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước sau gần 15 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống Panama Ricardo Martinelli, đồng thời diễn ra sau mốc kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025).

Ngay trước thềm chuyến thăm này, hai bên cũng đã tổ chức thành công cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 tại Philippines (ngày 24/7/2026) và Kỳ họp Tham khảo chính trị lần thứ 2 tại Việt Nam vào cuối tháng 7/2026. Điều này cho thấy hai nước đặc biệt coi trọng và đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến thăm, với mục tiêu đưa quan hệ song phương sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Panama José Raúl Mulino sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng một số hoạt động quan trọng khác.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo bước tiến ở ba phương diện chính: Thứ nhất, tạo thêm động lực chính trị ở cấp cao nhất để chuyển hóa những tiềm năng và định hướng được hai bên thống nhất thành các chương trình, kế hoạch hành động với các dự án và kết quả cụ thể.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, giáo dục-đào tạo, cũng như các lĩnh vực tiềm năng khác.

Thứ ba, các văn kiện hợp tác dự kiến được ký kết trong chuyến thăm sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và phát triển ổn định.

Điều quan trọng là sau chuyến thăm, các cơ quan chức năng liên quan của hai bên cần nhanh chóng bắt tay vào triển khai, cụ thể hóa các thỏa thuận và sáng kiến đã được Lãnh đạo cấp cao thống nhất; đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sẵn có như Tham khảo Chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước và Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đây chính là nền tảng để chuyến thăm không chỉ dừng lại ở ý nghĩa chính trị, biểu tượng, mà thực sự trở thành khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất hơn.

Thông qua chuyến thăm, cùng với quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai dân tộc, quan hệ Việt Nam-Panama chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới./.

Cơ hội mới đưa quan hệ Việt Nam-Panama đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Panama José Raúl Mulino có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Panama.

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