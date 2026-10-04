Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước Palestine, Séc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Brazil và Pháp nhân dịp các Đại sứ trình Quốc thư.

Ngày 3/10/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước Palestine, Séc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Brazil và Pháp nhân dịp các Đại sứ trình Quốc thư, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Palestine Shadi Abu Zarqa trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine, bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ Shadi Abu Zarqa sẽ tích cực đóng góp vào việc mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Palestine, đặc biệt là các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hoá, giáo dục.

Chúc mừng Đại sứ Cộng hòa Séc Lukáš Kaucký nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Séc mở rộng hợp tác với ASEAN; mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cùng đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Lina Gandløse Hansen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với tiềm năng.

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Mi Yon, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn cùng Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp Đại sứ Malaysia Jamal Sharifuddin Bin Johan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Malaysia, mong muốn không ngừng vun đắp đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước đi vào chiều sâu; tin tưởng Đại sứ sẽ đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia.

T iếp Đại sứ Vương quốc Na Uy Stein Iversen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Đối tác chiến lược Xanh, tập trung thúc đẩy hợp tác về biển, phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của Na Uy là một cường quốc biển, đồng thời tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, thủy sản, ứng phó biến đổi khí hậu và khoa học-công nghệ.

Tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan Remco van Wijngaarden Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm xác lập khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực tiên phong như khoa học-công nghệ, chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp bán dẫn.

Chúc mừng Đại sứ Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác đầu tư; phát huy vai trò cửa ngõ của Việt Nam và Bỉ trong kết nối ASEAN-EU; đồng thời đưa khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Tiếp Đại sứ Brazil Marcelo Paz Saraiva Camara, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên bám sát Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil giai đoạn 2025-2030; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau; phối hợp thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi Việt Nam-MERCOSUR, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD/năm; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Didier Le Bret, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước cần ưu tiên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được sau chuyến thăm, trong đó có việc tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy kim ngạch thương mại thông qua các dự án, hợp đồng kinh tế trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực hàng không-vũ trụ, năng lượng nguyên tử./.