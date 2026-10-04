Nghị quyết 28-NQ/TW: Tạo động lực mới niềm tin vào bộ máy công quyền

Đặt quyết tâm cao trong việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để tạo xung lực mới, thời gian qua, Thành ủy Hải Phòng đã đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đi vào thực tiễn bằng những mô hình sáng tạo và hành động quyết liệt.

Bước đi này trực tiếp làm thay đổi tư duy lãnh đạo từ cơ sở, đồng thời nâng cao rõ rệt hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước tại thành phố Cảng.

Tháo gỡ kịp thời những nút thắt

Ngay sau khi Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã khép kín quy trình quán triệt từ thành phố đến cơ sở, tránh tình trạng sao chép hay hình thức.

Trọng tâm xuyên suốt trong quá trình chuyển hóa Nghị quyết tại Hải Phòng là việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục triệt để bệnh hình thức, né tránh, sợ trách nhiệm và tư duy làm thay, bao biện vốn là những "điểm nghẽn" được Trung ương chỉ rõ.

Các cấp ủy đảng từ thành phố tới cơ sở đã thay đổi tư duy chỉ đạo theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và có sản phẩm đo đếm được. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy khi ban hành đều bám sát thực tiễn phát triển của một thành phố Cảng năng động, có trọng tâm, trọng điểm, giảm tối đa văn bản hành chính chung chung, tăng tính dự báo và khả thi.

Xã Tân Minh là một trong những địa phương chuyển hóa linh hoạt các Nghị quyết của Trung ương và thành phố Hải Phòng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đơn cử, vào trung tuần tháng Chín vừa qua, tại Nhà văn hóa xã Tân Minh, Đảng ủy - Ủy ban Nhân dân xã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đồng thời tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển hoạt động sang mô hình doanh nghiệp năm 2026.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quang Huy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đinh Văn Nhanh chủ trì hội nghị, cùng các đơn vị liên quan, đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Một nội dung trọng tâm của hội nghị là tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Đại diện cơ quan chuyên môn hướng dẫn quy trình thành lập doanh nghiệp, chính sách thuế, hóa đơn điện tử, kê khai thuế điện tử, thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; đồng thời phổ biến các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đinh Văn Nhanh cho biết đến tháng 9/2026, trên địa bàn xã Tân Minh có 103 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 93 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm khoảng 90,2%; toàn xã có 245 hộ kinh doanh, chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sửa chữa, vận tải, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và chế biến nông sản.

Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập Tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp; năm 2025 có 2 hộ chuyển đổi và 9 tháng đầu năm 2026 có thêm 1 hộ chuyển đổi.

Các doanh nghiệp và hộ kinh doanh có mặt tại hội nghị đều chung nhận định, buổi đối thoại không chỉ tháo gỡ kịp thời những nút thắt về thủ tục, chính sách thuế, bảo hiểm mà còn thể hiện rõ tư duy đổi mới, sự đồng hành trách nhiệm và tinh thần phục vụ thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thay vì cách làm hành chính khép kín, việc chính quyền chủ động xuống cơ sở, lắng nghe và giải đáp trực diện các vướng mắc đã tạo thêm niềm tin, nguồn động lực mạnh mẽ để cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh yên tâm bám trụ, mở rộng sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Xã Tân Minh là một trong những địa phương chuyển hóa linh hoạt các Nghị quyết của Trung ương và thành phố Hải Phòng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy xã Tân Minh Nguyễn Quang Huy khẳng định doanh nghiệp và hộ kinh doanh là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tân Minh và các cơ quan chuyên môn tiếp tục đồng hành, chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích, quyền lợi và nghĩa vụ khi chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Chính quyền gần dân và vì dân

Tiếp nối những chuyển biến tích cực từ cơ sở, việc cải cách thủ tục hành chính và phục vụ người dân tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng tiếp tục lan tỏa sâu rộng với nhiều mô hình thiết thực. Tiêu biểu như tại phường Thủy Nguyên, hệ thống chính trị đã và đang triển khai hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thủy Nguyên Nguyễn Văn Viển cho biết 9 tháng năm 2026, mô hình "Trung tâm Phục vụ hành chính công lưu động" đã triển khai thực hiện 10 buổi lưu động tại các tổ dân phố tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính 315 lượt công dân thuộc các lĩnh vực đất đai, hộ tịch; chứng thực, công an, bảo hiểm "Thực hiện thủ tục hành chính lưu động tại hộ gia đình" đã hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại nhà đối với 14 trường hợp.

Về mô hình "Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong ngày," phường đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả 2.645 hồ sơ, trong đó có 741 hồ sơ thuộc các lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng độc thân, đăng ký lại hộ kinh doanh và 1.904 hồ sơ thuộc lĩnh vực chứng thực.

Với mô hình "Luồng xanh," phường Thủy Nguyên thực hiện đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm 50% thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính liên quan đến hộ kinh doanh; đã tiếp nhận và giải quyết 737 hồ sơ lĩnh vực đăng ký kinh doanh, trong đó 603 thủ tục chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới, 55 thủ tục chứng nhận đăng ký thay đổi thông tin hộ kinh doanh, 21 thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh, 54 thủ tục thông báo chấm dứt việc hoạt động hộ kinh doanh, 4 thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Trong 9 tháng qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 23.398 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết và trả kết quả trước hạn, đúng hạn là 23.334 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả nhưng trễ hạn 7 hồ sơ, chiếm 0,03%; hồ sơ đang trong thời gian giải quyết theo quy định là 57 hồ sơ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,81%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,93% (số hồ sơ thanh toán trực tuyến/tổng số hồ sơ có phí, lệ phí là 16.356/16.368 hồ sơ). Tỷ lệ tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa đạt 99%.

Chia sẻ về những kết quả bước đầu này, Bí thư Đảng ủy phường Thủy Nguyên Bùi Hùng Thiện cho rằng thành quả trên không phải ngẫu nhiên mà có, mà bắt nguồn từ việc quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết 28-NQ/TW cũng như các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy Hải Phòng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và chuyển đổi số. Khi cấp ủy đảng trực tiếp chỉ đạo, định hướng và nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, bộ máy chính quyền từ phường đến các tổ dân phố sẽ tự động chuyển động theo hướng thực chất, gần dân và vì dân hơn. Các mô hình như hành chính công lưu động hay "luồng xanh" doanh nghiệp chính là thước đo sinh động nhất cho hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở khi đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tạo động lực mới niềm tin vào bộ máy công quyền

Từ thực tiễn triển khai tại các địa phương như Tân Minh hay Thủy Nguyên cho thấy, việc đưa Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương cũng như các chủ trương, nghị quyết của Thành ủy Hải Phòng vào cuộc sống không dừng lại ở những đợt quán triệt hình thức hay văn bản chỉ đạo chung chung.

Sự chủ động, quyết liệt trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp đã đi thẳng vào giải quyết những việc khó, việc sát sườn của cơ sở; qua đó không chỉ tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội mà còn bồi đắp niềm tin vững chắc của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vào bộ máy công quyền.

Cùng với các nghị quyết, chủ trương sát thực tiễn trước đó, ngày 15/7/2026, Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên ra đời, tiếp tục tạo thêm động lực quan trọng để toàn hệ thống chính trị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết 11, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương bám sát thực tiễn, cụ thể hóa các mục tiêu bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt từ chủ trương đến hành động. Thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng "2 con số," đòi hỏi sự linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và tuyệt đối không để khâu tổ chức thực hiện trở thành điểm nghẽn cản trở sự phát triển, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ, 1 xuyên suốt," đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu với phương châm "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả." Cùng với đó, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát phải gắn liền với kết quả sản phẩm thực tế của từng cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; quản lý nhiệm vụ bằng dữ liệu, theo dõi tiến độ theo thời gian thực và cảnh báo sớm nhiệm vụ chậm hoặc có nguy cơ chậm, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Chín tháng đầu năm 2026, với sự vào cuộc quyết liệt, thực chất, sâu sát của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, địa phương, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, tăng trưởng GRDP ước đạt 12,08%, đứng thứ 3 toàn quốc và là mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây; cao hơn ước bình quân chung cả nước 3,48 điểm phần trăm (cả nước ước đạt 8,6%).

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vận động nhân dân tiếp tục có chuyển biến rõ nét; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt./.

Hải Phòng: Biến cải cách hành chính thành động lực lan tỏa, chạm tới người dân Thành phố Hải Phòng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng PAR INDEX và SIPAS năm 2025, khẳng định một chính quyền năng động, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự phát triển.