“Dấu vân tay của phố”: Những dấu vết bình dị làm nên “chất” Hà Nội

"Dấu vân tay của phố" khám phá bản sắc Hà Nội qua từng con phố, nghề nghiệp, ẩm thực, báo chí và ký ức đô thị, từ đó phác họa một Hà Nội đa dạng qua những “tiểu địa chí văn hóa”.

"Dấu vân tay của phố" của tác giả Nguyễn Trương Quý khám phá bản sắc Hà Nội qua những vùng không gian đô thị, tuyến phố và thủy lộ văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Lấy cảm hứng từ sự duy nhất của vân tay, cuốn sách cho rằng mỗi khu vực của Hà Nội đều mang một diện mạo và bản sắc riêng. Tác phẩm gồm hai phần “Màu phố và đường chữ” và “Phấn và bụi kinh thành”, lần theo những dấu tích về nghề nghiệp, màu sắc phố phường, báo chí, ẩm thực, phòng trà và các thú vui của người Hà Nội.

Từ những chi tiết tưởng như bình dị, tác giả dựng nên những “tiểu địa chí văn hóa”, giúp người đọc nhìn thành phố không chỉ qua địa danh hay kiến trúc, mà qua ký ức cộng đồng và đời sống của nhiều thế hệ./.