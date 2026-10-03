Hà Nội phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam': Lan tỏa tinh hoa văn hóa

Ngày 3/10, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026.

Đây là năm đầu tiên "Ngày Văn hóa Việt Nam" được tổ chức, nhằm tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô, đồng thời giới thiệu, quảng bá sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện nhằm thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Với thông điệp “Thăng Long-Hà Nội, ngàn năm văn hiến-Muôn sắc Việt Nam,” lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô và sự đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam; mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến ngày 24/11/2026.

Đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Quyết định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, đồng thời đặt ra trách nhiệm đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, các giá trị văn hóa được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa sâu rộng, bà Vũ Thu Hà đề nghị các cấp, các ngành xác định rõ trách nhiệm, xây dựng các hoạt động hưởng ứng phù hợp; quan tâm bố trí, huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa và không gian công cộng phục vụ nhân dân.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo tiếp tục đóng góp tài năng, tâm huyết, tích cực truyền dạy di sản, bồi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mỗi người dân, mỗi gia đình tham gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ di tích, giữ gìn phong tục tốt đẹp, ứng xử văn minh nơi công cộng và chủ động giới thiệu văn hóa Việt Nam, Thăng Long-Hà Nội đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Tại lễ phát động, thành phố Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp với 10 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Việc ký kết góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tạo không gian kết nối, giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam

Trong hai ngày 3 và 4/10, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa; giới thiệu các không gian văn hóa Thăng Long-Hà Nội và 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của thành phố. Nhân dân và du khách có cơ hội trực tiếp tham gia, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa cùng nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc.

Tiếp nối lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/11/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Thành phố xác định đây là một trong những sự kiện văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, chương trình tạo không gian kết nối, giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam; khuyến khích nhân dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, chương trình phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh-Hiện đại”./.

Hà Nội tổ chức chương trình phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' Hà Nội đặt mục tiêu tích cực phối hợp với các tỉnh, thành phố trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; quảng bá hình ảnh Thủ đô và các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển công nghiệp văn hóa.

